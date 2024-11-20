半島酒店集團旗下的倫敦半島酒店與伊斯坦堡半島酒店於去年開幕，是半島酒店集團（香港上海大酒店有限公司）旗下的第11、12間奢豪酒店，但是今(20)日半島酒店也證實，兩年內全球將不再有新的半島酒店開設，主要是因為地點難尋。而全球的半島酒店將迎來冬季新活動，像是到香港半島可體驗在設計復古的「半島節日列車」上用餐；東京半島則因應聖誕節舉辦薑餅裝飾和節日蠟燭製作工作坊；紐約半島與曼谷半島則有跨年派對活動。另外，香港半島超受歡迎的「維港半島經典下午茶」也回歸了！
1928年香港半島酒店正式開業，為香港上海大酒店有限公司的旗艦酒店，之後分館遍佈全球，包含北京、上海、東京、曼谷、巴黎、紐約、洛杉磯、芝加哥、馬尼拉、倫敦、伊斯坦堡，目前在全球已累計12間，至於近年是否有展開新酒店的計劃？大中華區市場及銷售高級副總裁呂以民Cecilia Ｌui親自回應《NOWnews》記者，表示至少兩年內不會有新酒店，她並解釋：「因為半島酒店需要有獨特的位置，首先是位置要在該城市的核心，但又必須是『鬧中取靜』的特性，另外，交通一定要便利，像是香港半島、東京半島與曼谷半島，地鐵站就在一旁。其中東京半島甚至一次鄰近有樂町站、銀座站、日比谷站共三個地鐵站。」
全球各半島酒店將迎來今年冬季最新活動，像是入住香港半島酒店，將可乘坐到設計復古的「半島節日列車」，並舒適享用美味餐點，或到訪嘉麟樓品嚐精緻的米芝蓮星級粵菜。入住伊斯坦堡半島酒店的賓客，將可於聖誕節和元旦日在大堂茶座享用節日早午餐，大啖現點現製的烤肉、新鮮海鮮以及土耳其和地中海特色菜餚和甜點。北京王府半島酒店將與頂級朱古力品牌法芙娜（Valrhona）甜點師紀堯姆·洛普韋（Guillaume Lopvet）合作，推出讓人欲罷不能的半島朱古力自助餐，讓喜愛甜點的賓客享受多款手工朱古力和可可熱飲。
全球半島酒店聖誕節精彩活動：
因應聖誕節，各間半島酒店也推出適合家人共渡的節日活動，東京半島酒店將舉辦適合家庭賓客參加的薑餅裝飾和節日蠟燭製作工作坊；芝加哥半島酒店將再度呈獻位於酒店樓頂的空中滑冰場，賓客可在星空下露天滑冰，享用美味的熱巧克力，邊欣賞密西根大道摩天大樓景色。巴黎半島酒店屢獲殊榮的糕點師安妮·科魯布爾（Anne Coruble），將精心製作聖誕樹幹蛋糕讓賓客訂購品嚐。倫敦半島酒店則有熱鬧的周日聖誕市集。
全球半島酒店跨年精彩活動：
2025年也即將到來，紐約半島酒店則規劃在最新開業的Pen Top樓頂酒吧，參加熱鬧的倒數活動，享受香檳和特色雞尾酒並熱舞。曼谷半島酒店的紅磨坊主題派對，將包括豐富自助餐、氣氛熱熾的現場音樂，以及湄南河上令人驚嘆的煙花表演。上海半島酒店則可在艾利爵士餐廳，慢用搭配香檳的精美八道菜套餐，並有機會贏取豪華獎品。
香港半島酒店 迎接「維港半島經典下午茶」歸來
除了冬季活動，國人最熟悉的香港半島酒店更是將迎接「維港半島經典下午茶」歸來！以維多利亞港為背景，將香港兩個標誌性地標—香港半島酒店及天星小輪結合，成為一位難求的獨特體驗，每週六及指定週日，才能在天星小輪環保渡輪「世星號」，享受105分鐘的下午茶體驗。即日起至2025年3月31日再續航行。
此次季節性下午茶包含鹹甜點心，由新任大堂茶座主廚吳家榮及西式糕點副行政主廚黎仲恆聯手設計，鹹點包括海苔椰菜花慕絲配醬油鮑魚撻、尼哥斯吞拿魚麵包、煙鴨胸三文治、大蝦薰衣草三文治以及傳統青瓜三文治；甜點則包括栗子忌廉配威廉啤梨果醬、雙重朱古力忌廉配瑪德蓮蛋糕、士多啤梨慕絲配洛神花啫喱、軟心芝士凍撻配熱情果果醬以及被受歡迎的半島精選英式烘葡萄亁鬆餅配奶油忌廉及士多啤梨果醬。下午茶還包括咖啡、半島精選名茶或香草茶，另可加點葡萄酒或香檳。
「 維 港 半 島 經 典 下 午 茶 」 價 格 為 每 位 820 港 元，在每週六和指定週日，分兩場包含下午13:00~14：45或下午16：00至17:45。國內外旅客都可在官網（按此）下訂。
在國內同樣屬於奢華典雅飯店的台北文華東方酒店，也公布聖誕與跨年活動，像是「Bencotto」義大利餐廳，將自2024年12月20日晚餐至26日午、晚間時段，推出節慶限定五道式套餐，每位3,880元+10%，菜色包含「鹽漬獅魚搭配奧賽嘉魚子醬」、「香煎北海道干貝」、「手工義大利墨魚馬鈴薯麵餃」、「頂級肋眼牛排」等；而2024年12月31日晚餐至2025年1月1日午、晚餐時段，推出每位3,980元+10%的豪華五道式歲末跨年限定套餐。
總一位難求的semi-buffet台北文華東方酒店「文華Café」，於2024年12月20日至22日、27日至29日，推出期間限定全自助式聖誕饗宴，除可無限暢快朵頤海鮮吧，還有現切爐烤肋眼牛排與烤火雞、熱紅酒以及聖誕主題甜點吧，另外再加贈每位成人「波士頓焗烤龍蝦」乙份，每位3,280元+10%。此外，2024年12月23日至26日之午間時段亦推出聖誕限定半自助饗宴，每位1,580元+10%起。
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全球各半島酒店將迎來今年冬季最新活動，像是入住香港半島酒店，將可乘坐到設計復古的「半島節日列車」，並舒適享用美味餐點，或到訪嘉麟樓品嚐精緻的米芝蓮星級粵菜。入住伊斯坦堡半島酒店的賓客，將可於聖誕節和元旦日在大堂茶座享用節日早午餐，大啖現點現製的烤肉、新鮮海鮮以及土耳其和地中海特色菜餚和甜點。北京王府半島酒店將與頂級朱古力品牌法芙娜（Valrhona）甜點師紀堯姆·洛普韋（Guillaume Lopvet）合作，推出讓人欲罷不能的半島朱古力自助餐，讓喜愛甜點的賓客享受多款手工朱古力和可可熱飲。
全球半島酒店聖誕節精彩活動：
因應聖誕節，各間半島酒店也推出適合家人共渡的節日活動，東京半島酒店將舉辦適合家庭賓客參加的薑餅裝飾和節日蠟燭製作工作坊；芝加哥半島酒店將再度呈獻位於酒店樓頂的空中滑冰場，賓客可在星空下露天滑冰，享用美味的熱巧克力，邊欣賞密西根大道摩天大樓景色。巴黎半島酒店屢獲殊榮的糕點師安妮·科魯布爾（Anne Coruble），將精心製作聖誕樹幹蛋糕讓賓客訂購品嚐。倫敦半島酒店則有熱鬧的周日聖誕市集。
全球半島酒店跨年精彩活動：
2025年也即將到來，紐約半島酒店則規劃在最新開業的Pen Top樓頂酒吧，參加熱鬧的倒數活動，享受香檳和特色雞尾酒並熱舞。曼谷半島酒店的紅磨坊主題派對，將包括豐富自助餐、氣氛熱熾的現場音樂，以及湄南河上令人驚嘆的煙花表演。上海半島酒店則可在艾利爵士餐廳，慢用搭配香檳的精美八道菜套餐，並有機會贏取豪華獎品。
香港半島酒店 迎接「維港半島經典下午茶」歸來
除了冬季活動，國人最熟悉的香港半島酒店更是將迎接「維港半島經典下午茶」歸來！以維多利亞港為背景，將香港兩個標誌性地標—香港半島酒店及天星小輪結合，成為一位難求的獨特體驗，每週六及指定週日，才能在天星小輪環保渡輪「世星號」，享受105分鐘的下午茶體驗。即日起至2025年3月31日再續航行。
此次季節性下午茶包含鹹甜點心，由新任大堂茶座主廚吳家榮及西式糕點副行政主廚黎仲恆聯手設計，鹹點包括海苔椰菜花慕絲配醬油鮑魚撻、尼哥斯吞拿魚麵包、煙鴨胸三文治、大蝦薰衣草三文治以及傳統青瓜三文治；甜點則包括栗子忌廉配威廉啤梨果醬、雙重朱古力忌廉配瑪德蓮蛋糕、士多啤梨慕絲配洛神花啫喱、軟心芝士凍撻配熱情果果醬以及被受歡迎的半島精選英式烘葡萄亁鬆餅配奶油忌廉及士多啤梨果醬。下午茶還包括咖啡、半島精選名茶或香草茶，另可加點葡萄酒或香檳。
「 維 港 半 島 經 典 下 午 茶 」 價 格 為 每 位 820 港 元，在每週六和指定週日，分兩場包含下午13:00~14：45或下午16：00至17:45。國內外旅客都可在官網（按此）下訂。
在國內同樣屬於奢華典雅飯店的台北文華東方酒店，也公布聖誕與跨年活動，像是「Bencotto」義大利餐廳，將自2024年12月20日晚餐至26日午、晚間時段，推出節慶限定五道式套餐，每位3,880元+10%，菜色包含「鹽漬獅魚搭配奧賽嘉魚子醬」、「香煎北海道干貝」、「手工義大利墨魚馬鈴薯麵餃」、「頂級肋眼牛排」等；而2024年12月31日晚餐至2025年1月1日午、晚餐時段，推出每位3,980元+10%的豪華五道式歲末跨年限定套餐。
總一位難求的semi-buffet台北文華東方酒店「文華Café」，於2024年12月20日至22日、27日至29日，推出期間限定全自助式聖誕饗宴，除可無限暢快朵頤海鮮吧，還有現切爐烤肋眼牛排與烤火雞、熱紅酒以及聖誕主題甜點吧，另外再加贈每位成人「波士頓焗烤龍蝦」乙份，每位3,280元+10%。此外，2024年12月23日至26日之午間時段亦推出聖誕限定半自助饗宴，每位1,580元+10%起。