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▲HANDS台隆手創館健康體驗專區，提供各式健康椅墊、腰靠等，供消費者親自體驗。（圖／記者徐銘穗攝）

▲台隆工業營運長黃威廉營運長。（圖／記者徐銘穗攝）

▲HOLA「聖誕小樹製造所」11月23日回歸，為期五周北中南快閃。（圖／HOLA提供）

台隆工業旗下日系生活雜貨品牌「HANDS台隆手創館」今（21）宣布，與達運精密（6120）合作，在HANDS美麗華店推出「精準化服務2.0」，全新型態數位科技的購買服務，包含電子標籤、AI虛擬店長等，縮減門市服務人員繁瑣庶務，也讓I人（I，Introver，指內向人格）購物更自在。HANDS台隆手創館自2000年起與日本合作，2023年手創館於LaLaport台中店首創「全型態沉浸式體驗店」，以健康生活提案，打造創新購物空間。今再與達運精密（6120）合作，於美麗華店推展全新型態數位科技的購買服務。台隆手創館以「電子標籤」、電子紙看板」，取代傳統紙本標籤紙及紙本海報。強調自今年四月起同步日本倡導消費自備環保購物袋，短短半年紙袋使用縮減高達五成。數位消費體驗2.0搶先於台隆手創館美麗華店導入「AI虛擬店長」，台隆工業營運長黃威廉營運長表示，當消費者走向有興趣的商品場域時，LED螢幕立即跳出「虛擬店長」介紹商品機能與特性，門店也有更多的體驗型裝置，就算賣場服務人員不在附近，也能透過數位型態即時與顧客互動。即日起於HANDS美麗華店全新申辦台隆手創館LINE官方帳號會員，加當日購物單筆滿500元，即享新會員好禮雙重送，第一重立即贈送紅利點數1萬5000點，享購物現折50元優惠，加碼再贈HANDS ECO環保袋一份。此外，聖誕節就要來臨，台灣居家品牌HOLA和樂家居聖誕活動已經開跑，首周銷售量較去年同期成長超過400%，小巧易收納的聖誕小樹成首選，而去年首次推出的「聖誕小樹製造所」也將於11月23日再次重返全台街頭，客製化你的專屬聖誕小樹。