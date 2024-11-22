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▲華麗非凡的外型搭配 國師唐綺陽精挑2025幸運色「聰慧綠」為主題，極具收藏價值。 (圖／黑松提供)

▲延續往年經典的陳年佳釀配方，「晶彩盛年金門高粱酒（蛇年）」酒體厚重而細膩，香氣馥郁且層次分明。 (圖／黑松提供)

靈蛇迎春，財智雙全，隨著2025年蛇年的祥瑞氣息悄然而至，黑松公司再度攜手金門酒廠，帶來「晶彩盛年金門高粱酒（蛇年）」，碧眼金蛇靈巧，攀上施華洛世奇水晶，結合帶財金和聰慧綠水晶，使酒瓶展現如蛇靈動、如晶璀璨，讓新的一年致富增智。以蛇年為主題的高粱屢見不鮮，但少見跳脫平面、栩栩如生展現靈動之美的設計，今年更不同以往瓶蓋皆以銀色搭配， 以珍稀「帶財金」造型現身，不僅讓品酒更有韻味，也讓送禮更顯氣質華貴。「晶彩盛年金門高粱酒（蛇年）」外型設計華麗非凡，瓶身綴飾施華洛世奇水晶，光芒四射、耀眼奪目，蛇年吉祥色再次邀請國師唐綺陽，精挑2025幸運色「聰慧綠」為主題，象徵靈蛇的聰穎與才智。寓意著在新的一年中，求知好學、開闊見識將為人們帶來福運。靈蛇造型以金色盤繞而上，象徵財富與智慧的守護，展現出生命的靈動與祥瑞之意，更嵌有閃耀的施華洛世奇水晶，靈蛇圍繞著大而璀璨的智慧綠晶，彷彿祈福增智之靈石，讓財富與智慧如靈蛇般源源不絕。這款佳釀不僅是酒，更是一件藝術珍品，祥瑞之蛇盤旋，護佑新年運勢蒸蒸日上、財智雙全，極具收藏價值。除了外觀雍容華麗，「晶彩盛年金門高粱酒（蛇年）」酒體亦彰顯尊貴的風采。延續往年經典的陳年佳釀配方，酒體厚重而細膩，香氣馥郁且層次分明。開瓶之際，濃郁的窖香撲鼻而來，伴隨蜜餞果乾般的芳香，酸甜交融，宛如進入香氣迷宮，越加探索越感受豐盈。酒體細膩溫潤，層次如蛇盤纏般交錯，果香、醬香相互交織，將酒體的圓融與香氣的豐厚展現得淋漓盡致，讓人沉醉於這場香氣的盛宴。酒香回味餘韻悠長，熟糧香氣與細緻的梅麴味久久不散，彷彿一尾靈蛇守護著綿延不絕的好運，守護新年的吉祥開端。金蛇獻瑞、綠玉增輝，想要迎接精彩盛年，一定不能錯過「晶彩盛年金門高粱酒（蛇年）」，它不僅是一款珍稀的限量佳釀，更是一件饒富藝術感的收藏品，將施華洛世奇水晶與高粱佳釀融為一體。即日起於全台指定菸酒專賣店及金酒門市限量販售，建議售價5,600元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。此珍貴稀品不僅帶來好運更適合贈禮，更是一份飽含蛇年智慧之光的美好祝福，無論自用還是送禮，皆可象徵來年大吉大利，財富智慧如靈蛇般相隨不棄！