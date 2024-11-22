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近日一篇Dcard文章在網上引起熱議，據該網友透露，女友對頭髮的保養可說是近乎成魔。浴室裡的洗髮精、護髮素、各類髮油堆滿了十幾瓶，出門時隨身攜帶梳子、髮油、乾洗髮和造型噴霧等，甚至只要經過廁所都要鏡子前整理一下頭髮，現在還打算隨身攜帶安全帽乾洗慕斯，這一份執著令原po不解。網友表示，自己女友愛護頭髮到有點病態，光是浴室裡的髮品就擺了10幾罐，包括洗髮精、護髮素、髮油等，甚至出門時隨身攜帶梳子、髮油、乾洗髮和造型噴霧，甚至將保養頭髮延伸到對安全帽的清潔，認為戴過的安全帽如果流汗就必須清洗，還打算隨身攜帶乾洗慕斯，只因為在網路上的文章提到長時間不清洗安全帽會滋生細菌，並可能導致脫髮，原po認為女友的行為似乎走向病態，並在文末向網友求助，詢問這樣的行為是否正常，引發網友熱烈討論。有網友表示「她就只是比較愛乾淨吧，我也買了一堆安全帽慕斯，但沒一個好用，歪樓問你女友「用哪個?推嗎?」、「的確有點誇張，但你提醒我該洗安全帽了」、「有沒有可能是她生病了?」。針對此事件，AimeeLife安全帽乾洗慕斯業者表示，定期清潔安全帽對保持頭皮健康有幫助，特別是對經常騎機車的民眾。未清潔的安全帽內部可能滋生細菌，導致頭皮問題，並建議正常配戴下，2周清潔一次即可，建議可以挑選中性清潔劑，不僅能達到清潔效果，也不易損壞安全帽內襯。對此，有網友認為這樣的清潔習慣有助於維持持衛生與健康，是合理的預防措施，但也有聲音質疑頻繁的清潔是否過頭，擔心問題本身不在於頭髮的照顧與清潔，而是原po女友。