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為了慶祝北港媽330週年，北港朝天宮與金門酒廠攜手打造「北港朝天宮轎窗燈祈福紀念酒」，結合金門經典58度高粱酒與北港媽祖的庇佑，變成特別的祝福信物。轎窗燈紀念酒11月20日中午12時全台限量上市，讓信眾與收藏家帶著滿滿的祝福加持，迎接嶄新的一年！建廟330週年，北港朝天宮舉辦了多項突破性重大活動，不僅飛出國門訪美、日、梵蒂岡促進國際與宗教跨界的交流外，同步也以330週年為紀念主軸，發展多元周邊品項，除了轎窗燈造型悠遊卡、也與金門酒廠攜手合作，推出戰酒黑金龍 北港朝天宮專供酒，七月首發會曝光後引起大量信眾搶購熱潮，隨著年末將至，330週年紀念最大檔「北港朝天宮轎窗燈祈福紀念酒」隆重登場。以北港媽祖神轎特有的「轎窗燈」為設計靈感，相傳轎窗燈在遶境後具有光明燈功用，深受信眾喜愛，也被視為引路平安的象徵。北港的傳統轎窗燈只有當年當選的爐主才有資格擁有，轎班人數眾多中籤機率極低，故坊間有「三代人擲不到一次爐主」的說法。「北港朝天宮轎窗燈祈福紀念酒」瓶身以陶瓷打造，印有「天上聖母，閤省平安」的字樣，為酒瓶賦予特別的祈福，溫潤如玉的的陶瓷手感，完整重現轎窗燈的精巧造型；酒瓶內更裝入金門酒廠最具代表性的「國酒」58度高粱酒，入口甜而爽口，甘潤醇厚，富有意義的瓶身搭配價值保證的酒體，實為年度最超值收藏品。在北港媽祖的加持下，將轎窗燈帶回家收藏，彷彿北港媽的信念時刻守護在身邊。「北港朝天宮轎窗燈祈福紀念酒」每組紀念售價$3,300元，11月20日中午12時在全台酒專經銷通路限量發行，並於11月25日在7-ELEVEN ibon開放訂購。紀念酒禮盒也適合做為春節最好的伴手禮，如果想要在春節前收到或送禮，詳情請洽鑫羿文創所屬授權經銷商門市洽詢（可電洽04-2525-2548）。