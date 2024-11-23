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前文化部文資局水下文化資產科長蕭銘彬，向業者索賄以施壓離岸風電開發商，使業者承包水下文資報告，另洩漏標案內容；一、二審依收賄罪判刑3年8月，最高法院駁回上訴定讞。判決指出，民國105年11月間，蕭男主動向業者索賄，並提議由他出面施壓離岸風力發電開發商，使業者得以承包「水下文化資產初步調查報告」，前後共計收賄新台幣172萬元。同時間蕭男辦理水下無人遙控載具及其他相關設備採購案時，涉嫌提前洩漏招標內容，協助業者非法圍標，並從中收賄585萬元。108年間，蕭男擔任文化資產局秘書室事務科科長期間，在辦理雲端火警預警系統採購案中，以文資局逢年過節負擔大為由，向業者索賄100萬元。一審的彰化地方法院認為，蕭男行為損害政府推動綠能發展，審酌其於偵查中自白並繳回犯罪所得，得依貪污治罪條例規定減刑；蕭男另於偵查中主動自首水下儀器採購案、火警預警系統採購案等犯行與共犯，得依證人保護法減刑。一審依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判處蕭男有期徒刑3年8月，褫奪公權4年，並沒收全部犯罪所得；另犯2個違背職務收受賄賂罪部分，判處免刑。案經蕭男提起上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理，二審認為，一審量刑無不當，蕭男上訴為無理由，仍維持原判。蕭男不服判決，上訴三審，最高法院認為，原判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。