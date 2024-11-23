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▲2024桃園仙草嘉年華今（23）日登場至12月1日，本屆除了可欣賞超美的仙草花田，現場還將有四大裝置主題等造型裝置。（圖／取自楊梅休閒農業區）

▲此次「2024桃園仙草嘉年華」不僅有超美仙草花田，還有裝置藝術。（圖／取自楊梅休閒農業區臉書）

▲「2024桃園仙草嘉年華」接駁車資訊（圖／取自楊梅休閒農業區臉書）

▲「2024桃園仙草嘉年華」交通懶人包（圖／取自楊梅休閒農業區臉書）

週末哪裡出遊踏青？2024桃園仙草嘉年華將於今（23）日登場至12月1日，在桃園市楊梅區楊梅休閒農業區盛大舉行，為期9天，本屆仙草嘉年華以遊樂園為主題，將仙草花田化作充滿童趣與溫馨的遊樂園，共有四大裝置主題等造型裝置。《NOWnews今日新聞》整理亮點、交通接駁與交通管制等一次看。「2024桃園仙草嘉年華」由桃園市政府與楊梅休閒農業區、在地社區農場攜手合作，推出一系列農事體驗活動，打造充滿活力歡樂的節慶， 本屆仙草嘉年華以遊樂園為主題，將仙草花田化作充滿童趣與溫馨的遊樂園，園區內設置的「花田遊樂園」、「茶壺飛飛」、「糖果鞦韆」、「甜點派對」等造型裝置，讓人們感受歡樂、童真的節日氛圍。桃園市政府農業局提到，為響應永續農業，本次活動使用常溫可分解農膜，展示農業可持續發展理念。並與大三元休閒農業發展協會、員本社區米食工坊、楊梅區公所等單位合作，推出仙草種植養護、仙草產品開發及食農教育活動，讓參與者深入了解仙草的栽培技術和應用，增進對於農業的認識與尊重。113年11月23日（星期六）至12月1日（星期日）上午9時至下午5時桃園市楊梅休閒農業區(桃園市楊梅區桃園市楊梅區楊湖路三段239號周邊)包含在花海中的「花田遊樂園」，能拍出仙氣滿溢的童話風大片；「茶壺飛飛」則是由巨大茶壺與飛舞的小茶杯組成宛如走進「愛麗絲夢遊仙境」般奇幻；「甜點派對」把大家熟悉的杯子蛋糕放大，光是視覺就甜蜜滿分；「糖果鞦韆」則是搭起粉紫色系的可愛糖果鞦韆。除了可愛又童趣的藝術裝置，「2024桃園仙草嘉年華」更會結合在地特色美食、DIY手作體驗、精彩主題表演，讓一家大小都玩得盡興。搭乘台鐵至「富岡站」、「楊梅車站」、「湖口站」，轉乘接駁車即可到達活動會場活動期間提供免費接駁車服務，從楊梅休閒農業區遊客中心，經台塑楊梅有機農場、耀輝牧場與紫城農場、亞植有機農場、肥嘟嘟多肉植物園再回到楊梅休閒農業區遊客中心。平日60分鐘一班，假日20分鐘一班。（假日）-國道1號→楊梅交流道→台1線→楊湖路(桃13)→楊湖路二段→展區停車場(德宇)- 台31線→楊湖路三段→民安路→楊湖路三段916巷→楊湖路二段→展區停車場(德宇)（平日）- 國道1號→楊梅交流道→台1線→楊湖路(桃13)→楊湖路二段→展區停車場(德宇)- 台31線→楊湖路三段→展區停車場(德宇)▪️（平假日）免費展區停車場 (100席停車位)：自用小客(貨)車、機車:11/23ㆍ11/24ㆍ11/30ㆍ12/01◆楊湖路三段-楊湖路三段233巷至楊湖路二段915巷◆楊湖路三段135巷-楊湖路三段至楊湖路三段233巷61弄◆楊湖路三段233巷-楊湖路三段至楊湖路三段233巷61弄◆楊湖路三段248巷-(24.915225,121.094234)至楊湖路三段禁止日期：11/23(六)-12/1(日)禁止時間：08：00-18：00禁止對象：自用小客(貨)車、機車禁止地點：◆楊湖路二段、三段一上湖一路至楊湖路二段719巷◆民安路-楊湖路三段至楊湖路二段916巷◆楊湖路二段916巷-民安路至楊湖路三段◆活動會場周邊產業道路