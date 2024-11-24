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2025年夏季世界壯年運動會即將進入倒數半年時期，國內已有不少壯年好手準備躍躍欲試，臺北市內湖康寧國小舉行的康寧國小舉行的定向越野賽分成兩部份，先舉行的雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽，因為是2025 雙北世界壯年運動會賽會前期舉辦的暖身賽事，參加選手限制在35歲以上，約有150人左右報名參賽，參加的選手中有不少人都是準備參加明年世壯運的台灣選手今在雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽參賽的約150名選手中，又以聽障奧運自由車選手莊詠智最引人注目，已經有兩個女兒的莊詠智去年開始改參加定向越野，他說：「主要是自由車開銷大而且歐美選手競爭大，而選擇定向越野主要是這個項目一半體能一半技術；而且單車訓練很花時間，且危險性比較高，而定向越野，體能訓練時間比較短也比較符合現在我的家庭生活。」莊詠智雖然去年才開始改練定向越野，但進步神速，從去年公開組到今天已開始挑戰菁英組，而且今年9月已經代表台灣參加東南亞定向越野巡迴世界排名賽第三站，而且還順利摘下男子41歲組金牌，12月還準備前往泰國清邁參加亞洲定向越野錦標賽。莊詠智今下午在暖身賽也是最後一位出發的選手，但他出發後連連超車，最終以全場最快的15分06秒成績摘下男子45歲組成績，他也是唯一跑進16分鐘內的選手，莊詠智說：「下午路線比較簡單，跑得比較流暢，沒什麼失誤。」暖身賽上還出現許久不見的、2009年聽障奧運定向越野女子短程金牌的聽障「拼命鐵娘」郭嘉秘，她自己透露，自2009年奪下聽障奧運金牌後，因為車禍和打籃球緣故進行了三次膝蓋開刀，而且她才剛去澳洲參加聽障女籃賽回台，但因為要為明年世壯運備戰，才讓她暌違15年後重返定向越野的賽場。但雖然15年後才重返定向越野，但過去紮下的體能基礎，讓她今跑出女子組最佳的22分38秒順利奪金，郭嘉秘也是一位少見的全能型選手，從小時練鉛球、鏈球，長大後還打起籃球、龍舟和定向越野，2009年臺北聽障奧運時還拿下定向越野金牌，但可惜隔年騎車遭遇車禍，導致左膝前十字韌帶斷裂及右肩旋轉腱板破裂等傷害，但有「拼命鐵娘」封號的郭嘉秘沒有放棄，