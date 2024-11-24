2025年夏季世界壯年運動會即將進入倒數半年時期，國內已有不少壯年好手準備躍躍欲試，臺北市內湖康寧國小舉行的「2025 雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽暨數位城區定向越野賽體驗賽」中，為明年世壯運備戰的聽障好手都有不錯的表現，從聽障自由車選手從去年轉投定向越野的莊詠智和2009年聽障奧運定向越野短程金牌郭嘉秘在暌違15年重返賽場後，兩人都跑出男、女最短時間，也為明年世壯運打出不錯的開頭！
康寧國小舉行的定向越野賽分成兩部份，先舉行的雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽，因為是2025 雙北世界壯年運動會賽會前期舉辦的暖身賽事，參加選手限制在35歲以上，約有150人左右報名參賽，參加的選手中有不少人都是準備參加明年世壯運的台灣選手，據到現場的北市體育局世壯運執行辦公室競賽處的林宜貞表示，明年世壯運定向越野將舉行短、中程賽事，目前已經有600多人報名，國內名額已經額滿，只剩下國外還有部份名額。
今在雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽參賽的約150名選手中，又以聽障奧運自由車選手莊詠智最引人注目，已經有兩個女兒的莊詠智去年開始改參加定向越野，他說：「主要是自由車開銷大而且歐美選手競爭大，而選擇定向越野主要是這個項目一半體能一半技術；而且單車訓練很花時間，且危險性比較高，而定向越野，體能訓練時間比較短也比較符合現在我的家庭生活。」
莊詠智雖然去年才開始改練定向越野，但進步神速，從去年公開組到今天已開始挑戰菁英組，而且今年9月已經代表台灣參加東南亞定向越野巡迴世界排名賽第三站，而且還順利摘下男子41歲組金牌，12月還準備前往泰國清邁參加亞洲定向越野錦標賽。
莊詠智今下午在暖身賽也是最後一位出發的選手，但他出發後連連超車，最終以全場最快的15分06秒成績摘下男子45歲組成績，他也是唯一跑進16分鐘內的選手，莊詠智說：「下午路線比較簡單，跑得比較流暢，沒什麼失誤。」他透露，明年世壯運本來報名射擊、自由車和定向越野三項，但因為自由車已經滿額，「但沒關係，明年三月還有聽障奧定向越野選拔，如果選上明年11月還可以去參加聽障奧運定的定向越野賽。」他說。
暖身賽上還出現許久不見的、2009年聽障奧運定向越野女子短程金牌的聽障「拼命鐵娘」郭嘉秘，她自己透露，自2009年奪下聽障奧運金牌後，因為車禍和打籃球緣故進行了三次膝蓋開刀，而且她才剛去澳洲參加聽障女籃賽回台，但因為要為明年世壯運備戰，才讓她暌違15年後重返定向越野的賽場。
但雖然15年後才重返定向越野，但過去紮下的體能基礎，讓她今跑出女子組最佳的22分38秒順利奪金，她說：「由於年紀變大再加上車禍，目前體能只恢復到8成，但幸好下午還算蠻順利的，現在我只能盡量去減少看地圖跑錯的失誤來彌補體能上的不足。」
郭嘉秘也是一位少見的全能型選手，從小時練鉛球、鏈球，長大後還打起籃球、龍舟和定向越野，2009年臺北聽障奧運時還拿下定向越野金牌，但可惜隔年騎車遭遇車禍，導致左膝前十字韌帶斷裂及右肩旋轉腱板破裂等傷害，但有「拼命鐵娘」封號的郭嘉秘沒有放棄，明年世壯運還準備報名參加田徑(鉛球、鐵餅)和定向越野，她說：「雖然隨著年紀變大再加上手術，現在體力也有影響，但我有保持運動習慣，上午會先跑2到3小時，下午再去北市大練習鏈球，希望明年世壯運可以拿下獎牌為目標。」
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今在雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽參賽的約150名選手中，又以聽障奧運自由車選手莊詠智最引人注目，已經有兩個女兒的莊詠智去年開始改參加定向越野，他說：「主要是自由車開銷大而且歐美選手競爭大，而選擇定向越野主要是這個項目一半體能一半技術；而且單車訓練很花時間，且危險性比較高，而定向越野，體能訓練時間比較短也比較符合現在我的家庭生活。」
莊詠智雖然去年才開始改練定向越野，但進步神速，從去年公開組到今天已開始挑戰菁英組，而且今年9月已經代表台灣參加東南亞定向越野巡迴世界排名賽第三站，而且還順利摘下男子41歲組金牌，12月還準備前往泰國清邁參加亞洲定向越野錦標賽。
莊詠智今下午在暖身賽也是最後一位出發的選手，但他出發後連連超車，最終以全場最快的15分06秒成績摘下男子45歲組成績，他也是唯一跑進16分鐘內的選手，莊詠智說：「下午路線比較簡單，跑得比較流暢，沒什麼失誤。」他透露，明年世壯運本來報名射擊、自由車和定向越野三項，但因為自由車已經滿額，「但沒關係，明年三月還有聽障奧定向越野選拔，如果選上明年11月還可以去參加聽障奧運定的定向越野賽。」他說。
暖身賽上還出現許久不見的、2009年聽障奧運定向越野女子短程金牌的聽障「拼命鐵娘」郭嘉秘，她自己透露，自2009年奪下聽障奧運金牌後，因為車禍和打籃球緣故進行了三次膝蓋開刀，而且她才剛去澳洲參加聽障女籃賽回台，但因為要為明年世壯運備戰，才讓她暌違15年後重返定向越野的賽場。
但雖然15年後才重返定向越野，但過去紮下的體能基礎，讓她今跑出女子組最佳的22分38秒順利奪金，她說：「由於年紀變大再加上車禍，目前體能只恢復到8成，但幸好下午還算蠻順利的，現在我只能盡量去減少看地圖跑錯的失誤來彌補體能上的不足。」
郭嘉秘也是一位少見的全能型選手，從小時練鉛球、鏈球，長大後還打起籃球、龍舟和定向越野，2009年臺北聽障奧運時還拿下定向越野金牌，但可惜隔年騎車遭遇車禍，導致左膝前十字韌帶斷裂及右肩旋轉腱板破裂等傷害，但有「拼命鐵娘」封號的郭嘉秘沒有放棄，明年世壯運還準備報名參加田徑(鉛球、鐵餅)和定向越野，她說：「雖然隨著年紀變大再加上手術，現在體力也有影響，但我有保持運動習慣，上午會先跑2到3小時，下午再去北市大練習鏈球，希望明年世壯運可以拿下獎牌為目標。」