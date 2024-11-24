2024世界棒球12強賽台日冠軍戰賠率出爐啦！今（24）日12強冠軍賽「台日大戰」將在晚上6時上演，台灣運彩稍早也公布最新賠率，中華隊若勝利賠率2.55倍，日本隊若勝利則是1.20倍，民眾如果要投注要記得在比賽開打前購買彩券！《NOWnews》也特別整理台日大戰冠軍賽運彩賠率、玩法介紹、線上投注教學等資訊，提供民眾一文看懂！
12強台日大戰冠軍賽賠率出爐！賽前5大玩法介紹
台日大戰冠軍賽運彩賠率開盤，台灣運彩看好日本奪冠，日本隊如果勝利的話賠率1.20倍，中華隊則是2.55倍，除了押注輸贏的玩法之外，另外還有「讓分-2.5」、「總分8.5分大小」、「總分單雙」以及「第1局不讓分」等，一共有5種玩法。
📍單場輸贏賠率：中華隊贏2.55倍/日本隊贏1.20倍
📍讓分-2.5賠率：中華隊+2.5分1.62倍/日本隊-2.5分1.80倍
讓分的玩法就是依照球隊賽結束分數後，加減讓分項目，假設球迷投注「中華隊+2.5分」，最終比數中華隊只要分差在3分內或者贏日本，該投注就過關；反之，如果投注「日本隊-2.5分」，意即日本隊一定要贏3分以上，該投注才過關。
📍總分8.5大小賠率：比8.5分大1.69倍/比8.5分小1.73倍，最終比數兩隊總分比8.5分大或小，玩法較為簡單
📍總分單雙賠率：單數1.48倍/雙數1.91倍，最終比數兩隊總分單數或者雙數，玩法較為簡單
📍第1局不讓分賠率：中華台北4.20倍/和局1.50倍/日本2.00倍
所謂的不讓分玩法就是預測一場比賽當中，對戰球隊在規定時間結束後的勝方球隊，因此該投注玩法即在第1局就決定投注是否過關，如果中華隊在第1局比數贏日本，投注玩家就可以獲得4.20倍，不過依照賠率來看，台灣運彩較偏第1局和局，因此賠率僅1.5倍。
12強台日大戰冠軍賽運彩超夯！線上投注教學一次看
除了玩法介紹之外，許多人懶得出門想要直接在線上投注當然也沒問題，只要到台灣運彩的官網，申請運彩會員認證過後，接著透過金融機構、ATM、網路銀行等管道完成入金儲值，就可以在線上選擇賽事以及投注項目。《NOWnews》也提醒各位民眾，彩券購買請量力而為，千萬不要沈迷影響日常生活！
另外，台灣運彩的賠率會隨著時間的不同，或者隊伍的人員更換等有「浮動式賠率」調整，因此如果是先在線上看好賠率，到現場也可能有些微調，都是正常現象！今晚台日大戰先發投手派出林昱珉出戰，請大家一起為中華隊加油集氣！HERO！HITO！冠軍中華隊！
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📍單場輸贏賠率：中華隊贏2.55倍/日本隊贏1.20倍
📍讓分-2.5賠率：中華隊+2.5分1.62倍/日本隊-2.5分1.80倍
讓分的玩法就是依照球隊賽結束分數後，加減讓分項目，假設球迷投注「中華隊+2.5分」，最終比數中華隊只要分差在3分內或者贏日本，該投注就過關；反之，如果投注「日本隊-2.5分」，意即日本隊一定要贏3分以上，該投注才過關。
📍總分8.5大小賠率：比8.5分大1.69倍/比8.5分小1.73倍，最終比數兩隊總分比8.5分大或小，玩法較為簡單
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所謂的不讓分玩法就是預測一場比賽當中，對戰球隊在規定時間結束後的勝方球隊，因此該投注玩法即在第1局就決定投注是否過關，如果中華隊在第1局比數贏日本，投注玩家就可以獲得4.20倍，不過依照賠率來看，台灣運彩較偏第1局和局，因此賠率僅1.5倍。
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