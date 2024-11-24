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▲世界棒球12強賽今（24）日將由中華隊與日本隊爭冠，最新運彩賠率為2.55倍。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲12強棒球賽台日大戰冠軍戰運彩賠率出爐，中華隊賠率2.55倍，日本隊賠率1.20倍，運彩提供5種不同下注玩法。（圖/台灣運彩官網）

▲中華隊展現韌性打出驚奇表現，勢如破竹挺進冠軍戰，今天將與日本隊來爭取世界棒球12強冠軍寶座。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2024世界棒球12強賽台日冠軍戰賠率出爐啦！今（24）日12強冠軍賽「台日大戰」將在晚上6時上演，台灣運彩稍早也公布最新賠率，中華隊若勝利賠率2.55倍，日本隊若勝利則是1.20倍，民眾如果要投注要記得在比賽開打前購買彩券！台日大戰冠軍賽運彩賠率開盤，，除了押注輸贏的玩法之外，讓分的玩法就是依照球隊賽結束分數後，加減讓分項目，，最終比數兩隊總分比8.5分大或小，玩法較為簡單，最終比數兩隊總分單數或者雙數，玩法較為簡單，因此該投注玩法即在第1局就決定投注是否過關，除了玩法介紹之外，許多人懶得出門想要直接在線上投注當然也沒問題，《NOWnews》也提醒各位民眾，彩券購買請量力而為，千萬不要沈迷影響日常生活！，因此如果是先在線上看好賠率，到現場也可能有些微調，都是正常現象