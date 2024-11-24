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一名年約50歲男性在10多年前因臉上偶爾感到疼痛而就醫，並確診患有三叉神經痛，但未積極處理，最近發作愈來愈厲害，有時像閃電般刺痛，有時又像刀割般劇痛，日前決定到大醫院治療，接受「高頻熱凝神經阻斷手術」後，疼痛明顯改善，困擾多年的不定時炸彈總算解除。雙和醫院疼痛中心主任、台北神經醫學中心疼痛控制科主任林嘉祥說，但仍有2至3成病人不適合該類藥物，或藥效逐漸下降，這時即可考慮進行手術。針對高頻熱凝治療技術，林嘉祥說，其可分2種，包括低溫脈衝神經調控療法與高頻熱凝神經阻斷手術。前者以低於攝氏42度的高能量磁場效應調控神經，進而穩定神經，達到止痛作用，好處是不會損傷神經，但效果、復發率不如後者。林嘉祥表示，高頻熱凝神經阻斷手術的治療溫度多在攝氏60~65度，有時會提高到攝氏80~90度，其原理是利用高溫燒掉三叉神經的髓鞘，進而抑制透過髓鞘跳躍式傳導的不正常放電，以達到阻斷疼痛的效果，目前已成三叉神經痛病患最佳治療選擇之一。對於高頻熱凝神經阻斷手術的優點，林嘉祥說，其採用影像導引穿刺，只會留下類似抽血的針孔，沒有切割傷口，與傳統的經顱減壓手術相比風險較低，而雙和醫院目前更採用新型的顱底外神經孔分支獨立觸及手術技術，成效與傳統經卵圓孔穿刺入顱內的方式相當，顱內出血、感染風險可進一步降低。林嘉祥指出，雙和醫院疼痛中心近2年以此手術緩解30多名三叉神經痛患者不適，取而代之的是臉部頓麻感，但已比先前的劇痛輕鬆許多，更重要是生活、睡眠品質大獲改善，呼籲民眾若有類似問題均應積極治療。