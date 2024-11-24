我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麻辣鍋的鍋底主要由辣椒、花椒、牛油、豆瓣醬等高油脂與高刺激性的材料製成。（示意圖／NOWnews資料照）

台灣人愛吃火鍋，時序又進入偏涼的季節，麻辣鍋肯定又將大受歡迎，但其對於消化道影響不可小看。國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺說，麻辣鍋的鍋底主要由辣椒、花椒、牛油、豆瓣醬等高油脂與高刺激性的材料製成，對於消化道的刺激可分成以下四方面：麻辣鍋中的主要辣味成分來自辣椒中的辣椒素，其刺激胃黏膜後，會促進胃酸分泌，而過量的胃酸不僅可能引發胃灼熱，還會損傷胃壁，導致胃炎或胃潰瘍。花椒是麻辣鍋的麻味來源，其獨特麻感來自於花椒中的麻味成分，但對腸胃而言，過度攝入花椒會加劇腸道蠕動，導致腹瀉或腸道痙攣等不適。麻辣鍋使用大量的香辛料，如蒜、蔥、薑等，雖然能夠增進食慾，但過量攝取會刺激腸胃黏膜，特別是對於消化功能較弱者，這些調味料容易導致胃腸不適，如胃脹氣、腸胃炎等。麻辣鍋中的鍋底通常含有大量牛油或其他動物油脂，但高油脂食物不易被消化，容易在胃中滯留，導致消化不良、腹脹甚至胃酸逆流，也長期攝取這類食物還會增加患上膽結石和脂肪肝的風險。陳柏諺表示，雖然麻辣鍋對消化道有一定影響，但只要掌握正確飲食方式，並適量攝取，仍可在寒冬享受美味且無損健康，以下是實用的健康飲食建議：辛辣的食物能刺激食欲，但過量辣椒素和油脂會給胃腸帶來過度負擔，因此建議每次食用麻辣鍋時控制攝取量。麻辣鍋常以肉類為主，但建議在涮火鍋時多選擇富含纖維的蔬菜，如白菜、菠菜、豆芽、菇類，不僅能增加食物多樣性，還能幫助消化，減少油脂、辣味對腸胃的刺激。清湯或菌菇鍋底相對溫和，不會過度刺激腸胃，同時也能中和麻辣鍋的油膩感，若還是想吃點辣，建議選擇鴛鴦鍋，這樣可將辛辣食物與清淡湯底結合起來，減少腸胃壓力。許多人吃麻辣鍋時會喝冰飲解辣，但這會對胃腸造成更大的負擔，因冰飲與火鍋的高溫形成強烈反差，容易引發胃痙攣或腹痛。建議選擇溫水或溫茶搭配，不僅能解辣，還能保護胃腸健康。吃完麻辣鍋後，建議進行輕度運動如散步等，以促進消化，不要立即躺下或坐下，以免影響胃腸蠕動，加重消化不良問題。陳柏諺提醒，享受麻辣鍋的同時，應合理搭配食材，並適量控制麻辣的攝取頻率，才是冬季養胃、護胃的好方法。