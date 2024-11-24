心理測驗的時間又到了！從日常生活中的一些小細節，就能看出你在毫無掩飾的情況下，所呈現的最真實性格是怎樣的，日前心理測驗網站《Shinri》就對於「握拳」這個動作，做出最真實的解析，讓你的「真實性格」一秒暴露。
平常都怎樣握緊拳頭？最自然的握法呈現真實性格
A：拇指在拳頭內
使用這種拳頭握法的人，通常會是相當機智和健談的類型，但也不擅長結交新朋友。 最親密的朋友都會知道，其實你真的很脆弱易傷，但那些不太瞭解你的人往往會誤以為你沉默寡言、不友善。
這類人善於看到問題的根源，並具有解決問題的能力。 他是一個非常敏銳、聰明和有遠見的人。 洞察力和精確度是你的武器，但有時你會給自己帶來負擔並感到過於緊張。嘗試結交朋友和夥伴，只要和他們在一起，就會讓你感到安全。
B：拇指在拳頭上方
這種握拳方式的朋友，通常安靜、聰明、多才多藝，遇上問題乍一看似乎很困難，你也是一個有想法的人，能立即想出無數個解決方案。而且這種人常充滿好奇心，常常會注意到很多細節，但也因此很容易分心。同事親友也常常找才智多謀的你求助，你就像是一本行走的百科全書。
不過，你其實對於朋友的標準相當謹慎，只手少數人能真正走入你的內心。
C：拇指向下放在拳頭旁
這種人是典型的 「走自己的路」類型，平時一股腦兒向前的認真模樣，也很甘願走別人覺得相對艱辛的路。不過當你遇到失敗受挫時，也會開始恐懼卻步。
不過由於你的誠實、認真與值得信賴的性格，也讓你深獲身旁人的信賴，因此在你遇上挫敗時，身旁的人都會願意給予支援，讓你走出困境。
D：拇指與食指向外擴
這種人是典型充滿精力的類型，在生活中不斷尋找靈感與知識，也很願意嘗試各種事物。你是天生對他人全心全意的人，總是試圖幫助別人，也有很強大的同理心，會站在當事人的立場通盤思考。
你富有正義感，也很適合成為團隊領導者，具有吸引周遭人的天生魅力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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A：拇指在拳頭內
使用這種拳頭握法的人，通常會是相當機智和健談的類型，但也不擅長結交新朋友。 最親密的朋友都會知道，其實你真的很脆弱易傷，但那些不太瞭解你的人往往會誤以為你沉默寡言、不友善。
這類人善於看到問題的根源，並具有解決問題的能力。 他是一個非常敏銳、聰明和有遠見的人。 洞察力和精確度是你的武器，但有時你會給自己帶來負擔並感到過於緊張。嘗試結交朋友和夥伴，只要和他們在一起，就會讓你感到安全。
B：拇指在拳頭上方
這種握拳方式的朋友，通常安靜、聰明、多才多藝，遇上問題乍一看似乎很困難，你也是一個有想法的人，能立即想出無數個解決方案。而且這種人常充滿好奇心，常常會注意到很多細節，但也因此很容易分心。同事親友也常常找才智多謀的你求助，你就像是一本行走的百科全書。
不過，你其實對於朋友的標準相當謹慎，只手少數人能真正走入你的內心。
C：拇指向下放在拳頭旁
這種人是典型的 「走自己的路」類型，平時一股腦兒向前的認真模樣，也很甘願走別人覺得相對艱辛的路。不過當你遇到失敗受挫時，也會開始恐懼卻步。
不過由於你的誠實、認真與值得信賴的性格，也讓你深獲身旁人的信賴，因此在你遇上挫敗時，身旁的人都會願意給予支援，讓你走出困境。
D：拇指與食指向外擴
這種人是典型充滿精力的類型，在生活中不斷尋找靈感與知識，也很願意嘗試各種事物。你是天生對他人全心全意的人，總是試圖幫助別人，也有很強大的同理心，會站在當事人的立場通盤思考。
你富有正義感，也很適合成為團隊領導者，具有吸引周遭人的天生魅力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。