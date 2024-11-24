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即將遞補不分區立委的王義川，被視為民進黨抗衡民眾黨立委黃國昌的最大剋星，今天他到台中演講，卻是衝著台中市長盧秀燕而來！不只酸台中火車站和6年前林佳龍時期一模一樣，批評盧秀燕只顧著發展7期等房市蛋黃區，放任蛋白區蕭條破舊，連和高捷黃線同期的中捷藍線也遲未動工，甚至一年內有3個公務員在工作場所輕生，他問「這城市讓盧秀燕經營幾年，怎麼會搞成這樣？」王義川今（24）日下午到台中市中央書局演講「台中直直撞！盧媽踹來講！」對於外界好奇曾擔任台中市交通局長的他，未來是否參選台中市長？他解釋自己戶籍在桃園，今天演講是由罷免團體邀請，之後才發生勞動部事件，這是很早就約好的行程，和2026年選舉無關。王義川說，今天他提早回到台中，特地到後火車站走一走，發現火車站週邊和6年前林佳龍交給盧秀燕時一模一樣，此話引起哄堂大笑。他批評盧秀燕只顧經營新光三越、大遠百週邊，還有辦活動忙著送豪宅，外地人來台中，覺得這城市和台北很像。事實上卻放任城市其他地區持續蕭條，尤其是原本有豐富人文色彩的中區老舊破落。他接著說，林佳龍團隊離開時，中捷藍線和高捷黃線的進度是一樣的，現在高捷黃線已施工好幾年，中捷藍線被盧市府改了又改，到明年都不會動工，他問「搞這麼久，這城市的市民怎麼有辦法忍受？」王義川再批評，2022年到2023年，台中市不到一年就有3個公務員在辦公場所輕生，現在每個人要勞動部交報告，那盧市府有交過任何報告或公開說明嗎？但盧秀燕的滿意度始終維持冠軍、市政氣氛一片祥和。這城市到底怎麼了？怎麼會讓盧秀燕經營幾年，就搞成這樣？王義川挖苦盧秀燕一直以口號治理台中市，例如凡選舉必消費空污，當年標榜「市長換人、空氣換新」，事實卻是「選前空氣是政見、選後政見變空氣」。