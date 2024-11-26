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▲林曉培回憶自己過往起伏，期望帶給粉絲最正能量的演出。（圖／Legacy提供）

搖滾女王林曉培近來推出新年首場售票演出「Shino林曉培2025 Star Tour」，透露將於明年1月11日和18日在台北、台中Legacy開唱。除了經典歌曲唱好唱滿，她更揚言要獨家演唱那首「不能唱的歌」。另外，她不僅分享工作，也透露自己感情近況，直言單身生活非常快樂，非常享受自由，提到未來計畫，她則說：「唱歌是身心靈最好的運動。」重返Legacy「都市女聲」舞台，林曉培推出2025年首場售票演出，作為出道25年的集大成專場，也是她對歌迷的承諾。這次，她將首度挑戰粉絲敲碗已久的經典歌曲翻唱，提示僅4個字「中島美嘉」，不禁讓人聯想到經典歌曲〈曾經我也想過一了百了〉。回憶過往的高低起伏，林曉培表示：「受過諸多生命或生存考驗後，真正要做到的是增強能力，去克服現實生活出現種種挑戰。很簡單、因為，she knows！」她也引用自己的專輯《She Knows》，希望帶給粉絲最正能量的演出！林曉培回顧自己的創作歷程，認為當代女性音樂人的作品已突破傳統框架，創作題材也更加多元，「像去年推出的《Greta》，是關於氣候變遷的思考，而《時光的劇場》則是寫給一路陪伴我的歌迷，感謝他們的支持。」本次專場將帶來多首未曾公開演唱過的歌曲，並與資深鼓手陳志昆攜手合作，打造更成熟的現場音樂編制，「這場演出，是我們樂團實力的一次全面展現，希望用更具層次的音樂打動每一位觀眾。」林曉培用心籌備的專場為新年揭開序幕，「以現場演出開啟一年，對於愛現場的我來說，這無疑是最棒的方式！」談起新年計劃，林曉培則笑著說：「唱歌是身心靈最好的運動，創作則是更深層次的療癒。」她坦言，除了忙碌於音樂專場的籌備，自己也持續關注心理健康，讓身心保持平衡。至於感情狀況，她直言：「目前最愛的還是家人！單身生活其實非常快樂，因為自由無價。」