每到秋冬之際，濕濕冷冷的空氣，讓過敏人症狀更加劇。據耳鼻喉科醫師表示，塵蟎適合的生存溫度為攝氏20到30度之間，相對溼度60%到80%。在台灣，夏末秋初和冬季都會讓過敏體質的人特別敏感，因人類每天脫落的皮屑是塵蟎的食物來源，睡覺時呼吸中的水氣提供塵蟎適宜的濕度，人類的體溫更提供塵蟎舒適的溫度環境，讓許多人飽受鼻涕直流、噴嚏不停之苦，甚至嚴重影響到夜間的睡眠品質。
為了改善消費者的睡眠體驗，11/27－12/24防蟎專家3M寢具攜手「家樂福舒眠節」，不僅有經得起水洗、並能永久防蟎的「3M舒眠防蟎床包組」，更首度於家樂福開賣引發Dcard熱議的「3M可水洗科技羽絨被」！此外，還有「單筆購買3M寢具系列滿$1,500現折$100」(單筆發票上限$200)的超值優惠，期待能陪伴消費者提升睡眠品質、樂享寧「淨」無憂的優質好眠！
現在起，Dcard熱議的「3M可水洗科技羽絨被」在家樂福也買得到！有網友曾以「科技羽絨終於可以安心睡覺」為題，於Dcard分享自身購買了「3M可水洗科技羽絨被」後，竟發現這款科技羽絨被可以一覺睡到天亮的體驗，引發了熱烈的討論。「3M可水洗科技羽絨被」採用特殊無羽新科技Featherless棉材，不僅擁有近似羽絨的蓬鬆手感與輕暖舒適，在潮濕環境下，蓬度也依舊不減；加上科技纖維耐水洗、機烘的特性，且因不含動物性蛋白質，可有效抑制塵蟎滋生、降低過敏機率；而相比市售平價羽絨被，「3M可水洗科技羽絨被」噪音值約降低10%，不易因拉扯有沙沙摩擦聲，能為使用者打造寧靜、舒適的絕佳睡眠環境。
除了有滿額現折、話題商品，每週五－週日， 共4週12天，家樂福實體門店及線上購物網再加碼「週末爆品搶優惠」，超舒適的「3M防蟎水洗枕」、「3M防蟎記憶枕」限時折扣中，最高可現省150元！此外，在「家樂福舒眠節」期間，家樂福實體門市與家樂福線上購物網3M品牌館，也針對眾多熱門商品同步推出檔期優惠：不僅冠軍銷售枕「3M防蟎枕心–標準型」、防蟎抗敏「3M舒棉防蟎枕套」、冬日保暖神器「3M可水洗暖冬被」限時下殺；購買「3M長效防蟎枕心–竹炭型」更享買一送一，讓你現省$1,499！推薦有需要的朋友們把握優惠時機，以更精省的價格入手，一起在家樂福享受優質的睡眠品質！
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