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八方雲集(2753)今年首度參與台北市國際牛肉麵大賽即獲得金牌肯定，研發主廚梁社漢更掀起一波網路討論熱潮，夾帶這波超人氣光環加持，將在11月27日(四)起，全台八方雲集門市推出全新「金牌牛肉冬粉系列」，包括最經典的金牌紅燒牛肉冬粉、川味十足的金牌麻辣牛肉冬粉和原汁原味的金牌清燉牛肉冬粉，三種最受台灣消費者喜愛的風味一次滿足，其中金牌紅燒牛肉冬粉及金牌清燉牛肉冬粉每碗建議售價168元，金牌麻辣牛肉冬粉每碗建議售價178元，喜愛冬粉滑順且吸滿牛肉風味湯頭的消費者絕對不能錯過。八方雲集表示，根據市場統計資料顯示，台灣牛肉麵市場產值約在40~50億元之間穩定成長，是足具台灣代表性的經典麵食系列，先前透過獲獎的金牌牛肉麵帶動一波消費熱潮，這次的「金牌牛肉冬粉系列」全新推出，擴大門市的銷售品項，直接增加餐點選擇的多樣性，將有助於提高門市各店的客單價成長，而且這次全新金牌牛肉冬粉系列是採用全台全門市導入的銷售策略，希望為第四季業績再注入成長動能。負責帶領本次牛肉冬粉新品研發的梁社漢主廚表示，冬粉在粵語叫做「粉絲」，視覺上絲絲分明、口感Q彈爽口且最能夠吸附湯汁，是有別於傳統麵條的主食系統，讓喜好麵食的消費者有更多元的選擇，經典的紅燒牛肉湯頭濃郁醇厚，是台灣人最傳統喜愛的風味之一，麻辣牛肉湯頭則是可以滿足台灣年輕消費者喜愛麻辣鍋的川麻香辣口感，而清燉牛肉湯頭將帶給消費者最簡單純粹的感受，透過牛三寶緩慢燉煮的精華，保留原汁原味的清淡厚實，三種不同風味都值得細細品嚐。八方雲集旗下品牌，包含八方雲集、梁社漢、芳珍蔬食、丹堤咖啡等，其中做為集團主力金牛品牌的「八方雲集」更在台灣擁有超過1010家的布點規模，回顧八方雲集十月份合併營收達7.05億元，創下歷史新高，年增率亦達7.49%，交出亮眼成績單，距離今年第4季結算還有一個多月的時間，將藉由新品推廣的銷售策略，搭配後續系列行銷活動，預期將可挹注門市創造客流與客源的增加助益。