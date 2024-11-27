Lonzo Ball將再度回歸！芝加哥公牛主力後衛「球哥」Lonzo Ball，近年飽受膝傷之苦，本賽季在暌違1006天後首度出賽，不過僅打了3場比賽，就因為手腕傷勢缺席。而在休養約一個月後，《ESPN》記者Shams Charania在今（27）日透露，Lonzo Ball有望在本週對上魔術的比賽復出，球迷將能看到他再度回歸球場。
開季僅打3場就遇傷 公牛戰績中段班
現年26歲的Lonzo Ball，在2022年1月時膝蓋不慎受傷，15個月內就連續動了3次膝蓋手術，包含半月板修復、關節鏡清創治療、膝蓋軟骨移植等手術。這讓他經歷了2年多的休養，本賽季暌違1006天，終於再度走上球場。
但沒想到，在10月尾聲對上曼非斯灰熊的比賽後，Lonzo Ball的手腕就出現傷勢，並且一度傳出比原先預想的嚴重。直到今（27）日，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）引述相關消息透露，Lonzo Ball分別在上週末以及昨（26）日進行過訓練，有望在本週的比賽中復出。
Lonzo Ball在新賽季共出賽3場，由於傷勢所以有嚴格控制上場時間，場均出賽15.7分鐘，拿下4.7分、2.7籃板和3.7助攻的數據，而球隊戰績方面，目前公牛拿下8勝11敗，在東區位居第9名。
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現年26歲的Lonzo Ball，在2022年1月時膝蓋不慎受傷，15個月內就連續動了3次膝蓋手術，包含半月板修復、關節鏡清創治療、膝蓋軟骨移植等手術。這讓他經歷了2年多的休養，本賽季暌違1006天，終於再度走上球場。
但沒想到，在10月尾聲對上曼非斯灰熊的比賽後，Lonzo Ball的手腕就出現傷勢，並且一度傳出比原先預想的嚴重。直到今（27）日，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）引述相關消息透露，Lonzo Ball分別在上週末以及昨（26）日進行過訓練，有望在本週的比賽中復出。
Lonzo Ball在新賽季共出賽3場，由於傷勢所以有嚴格控制上場時間，場均出賽15.7分鐘，拿下4.7分、2.7籃板和3.7助攻的數據，而球隊戰績方面，目前公牛拿下8勝11敗，在東區位居第9名。