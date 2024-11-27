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Lonzo Ball將再度回歸！芝加哥公牛主力後衛「球哥」Lonzo Ball，近年飽受膝傷之苦，本賽季在暌違1006天後首度出賽，不過僅打了3場比賽，就因為手腕傷勢缺席。現年26歲的Lonzo Ball，在2022年1月時膝蓋不慎受傷，15個月內就連續動了3次膝蓋手術，包含半月板修復、關節鏡清創治療、膝蓋軟骨移植等手術。這讓他經歷了2年多的休養，本賽季暌違1006天，終於再度走上球場。但沒想到，在10月尾聲對上曼非斯灰熊的比賽後，Lonzo Ball的手腕就出現傷勢，並且一度傳出比原先預想的嚴重。而球隊戰績方面，目前公牛拿下8勝11敗，在東區位居第9名。