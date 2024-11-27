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高齡少子化導致勞動力缺口擴大，為鼓勵資深勞工續留職場，今年《勞動基準法》第54條修正通過，明定勞工年滿65歲者，勞雇雙方得協商延後強制退休年齡。但1111人力銀行調查發現，上班族平均58歲想退休，卻擔心物價通膨及退休金不夠用。為協助上班族提早打造樂退人生，富邦人壽推出目前市場結合分紅、增額、還本三合一功能的台幣分紅保單「富邦人壽活利優退分紅終身保險」(以下簡稱「活利優退」)，一次滿足保障與退休後的穩定金流。1111人力銀行調查顯示，上班族平均58歲就想退休，但高達89%擔憂退休金不夠用，整體退休壓力達69分。面對物價高漲，與富邦人壽合作的銀行也觀察到40至55歲的上班族客戶最擔心退休後，長達2、30年的時間沒有工作，不知道如何提前準備才能迎接退休生活。富邦人壽表示，退休所需的基本財務需求包含日常生活費、休閒娛樂費、醫療照護費及家人安養費等各類費用，在退休準備時應注意以下四大風險；第一、長壽：隨著國人壽命延長，若以現在的平均壽命做退休規劃，可能遇到退休金不足的情況；第二、通貨膨脹：錢的價值會因物價上漲而縮水，不能以現在的消費金額來計算退休所需；第三、投資：準備退休金的期間可能遇到市場波動、投資虧損等風險。第四，不健康餘命：根據內政部及衛福部最新統計，2022年無法自由行動的不健康生存年數，男性4.2年，女性高達10.9年，再加上少子化趨勢使得子女撫養壓力大增，長照安養所需的費用支出同樣不可忽視。為協助上班族提早樂活退休，富邦人壽專為退休需求量身打造「活利優退」，具有五大特色：第一、台幣計價無匯兌風險。第二、兩種繳費期間3年/6年減輕繳費負擔。第三、三種生存保險金給付指定年齡(55/60/65歲)，退休時間彈性選擇，活越久領越多，最長領到保險年齡屆滿99歲以前。第四、壽險保障長期累積使資產增值。第五、生命末期提前給付功能：在生命最後歷程降低財務風險、醫療費不足的健康風險、長期看護需求的照護風險，活得更尊嚴。對於沒有時間研究、不熟悉市場趨勢、擔心市場波動，希望交由保險公司專業團隊進行穩健理財的上班族來說，「活利優退」可滿足以下三種需求，第一、退休金流：生存保險金可提高退休後的所得替代率。第二、風險保障：長期持有保單累積壽險保障，照顧家人。第三、累積資產：透過保單要保人、被保險人及指定受益人安排，順利將資產進行傳承。