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人氣YouTuber 黃大謙顛覆以往不愛外出的形象，近日在社群貼出一張重機跑山照，表示這趟旅程有 山葉頂級服務廣場 (YSP) 的兩個老闆「亞瑪」和「阿哈」相伴，但這兩位小明星最近從車行溜出去玩了！黃大謙號召粉絲運用 AI 圖片生成技術，幫忙找回這對冒險二人組，貼文一出掀起一場創意熱潮，粉絲們紛紛化身「尋寶英雄」，用 AI 創造出「亞瑪阿哈」可能出現的奇妙場景。黃大謙帶頭創作了幾張創意AI生成照，分享「亞瑪阿哈」的冒險故事，像是月球派對或小巨蛋地下道偷聽演唱會，吸引粉絲爭相效仿。網友們的投稿更是千奇百怪，充分展現 AI 圖片生成技術與粉絲創意的無限可能。隨著投稿數量激增，投票排行榜的每日更新更激起粉絲之間的競爭熱情，為活動增添更多樂趣。此次YAMAHA YSP活動以「亞瑪」與「阿哈」的多重宇宙冒險為主題，邀請粉絲們使用 AI 圖片生成工具，構想他們可能出沒的地點，無論是摩托車在沙漠狂奔、參加月球派對，還是穿越極地冰川，都能生成趣味圖片並投稿參賽。活動參與方式簡單，參與者只需進入 AI 圖片生成網站，輸入描述例如「摩托車在熱氣球上飛行」，完成圖片後下載並上傳至活動網站，就能參加競賽。所有作品將公開展示並接受粉絲投票，每日可為喜愛的作品投五票，得票最高者將贏得豐厚獎品。為激勵粉絲熱情，此次YAMAHA YSP準備了三大獎項：頭獎是最新的 iPhone 16 Pro（市值新台幣 40400 元），二獎為 PlayStation 5 Slim（市值新台幣 17580 元），三獎是 MARSHALL KILBURN II 無線音響（市值新台幣 11600 元）。活動自 11 月 22 日 起至 12 月 13 日，期間作品得票數最高的前三名投稿者將抱走獎品。此次活動不僅讓YSP小明星「亞瑪」和「阿哈」變得更生動，也讓粉絲有機會結合 AI 技術展現創意。活動網站展示的投稿作品已成為交流與欣賞的平臺，投票環節則讓參與者彼此激勵，競爭中更添趣味，成功跨越了車迷、創意玩家與 AI 愛好者的界限，吸引各界參與。