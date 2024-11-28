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▲凌先生對於自己能再次拿起筷子感到萬分喜悅。（圖／中醫大附醫提供）

35歲的凌先生於幾年前發生車禍，但左臂受傷嚴重，治療後仍癱瘓，無法恢復功能，拿筷子、穿衣服等日常動作都不能完成，後來到中國醫藥大學附設醫院接受臂叢神經重建手術，術後持續復健，左臂活動力大有起色，回診時還激動提到「我自己能拿筷子了」。針對臂叢神經重建手術，中醫大附醫骨科部手外科暨顯微肢體重建科主任邱詠証說，醫療團隊在手術過程中，必須在顯微鏡下精準修復病人受損的每一條神經纖維，才能確保術後的功能恢復潛力，且病人術後要進行為期一年的復健療程。邱詠証說明，臂神經叢主要由4條頸椎及1條胸椎神經根組成，這5條神經根經過複雜的神經網絡交錯組合後，最終形成5大終末神經分支，負責支配上肢的所有功能及感覺；至於臂叢神經損傷，可分為3類，第1類為神經牽拉傷，經過保守治療與 3~6 個月休息後，即可恢復正常傳導功能；另2類分別為神經斷裂、神經撕脫，則需要較複雜的神經移植或轉位手術，須及早手術介入，才能取得最佳效果。對於臂神經叢損傷的治療，以往難度相當高，但隨著對神經癒合的基礎研究與神經解剖了解持續深入，加上影像診斷學的進步，及神經修復材料的研發及術式、復健的改良，對此類損傷已有較清晰的治療方針，一旦發生臂神經叢損傷，透過及早尋求醫師評估並制定治療計畫，手術更有機會獲較佳效果。邱詠証表示，凌先生就醫時，左上肢完全無力，肩、肘、腕關節皆失去功能，但經手術治療後，加上他在復健過程中努力與身體對話，恢復每一寸的感覺與動作，現在已可自己拿筷子，還能與妻子一起下廚，對於未來生活有更多規劃。邱詠証指出，一般病人接受此治療，上肢功能恢復多少，取決於受傷程度、接受治療的時間及病患年齡，愈年輕，恢復效果愈好，若超過 50 歲，神經修復效果會明顯下降，因此呼籲民眾，過去這類損傷雖常被視為難以治癒的重症，但隨著醫療技術進步，透過顯微手術及個人化復健計畫，仍有機會重拾正常生活，千萬別太早放棄。