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▲外籍船員於船員會館做禮拜。（圖／漁業署）

為落實漁業人權，照顧外籍船員的生活，農業部漁業署近年持續在全國外籍船員較多的漁港，興設外籍船員岸上休憩設施，至今已在33處漁港設置至少1處盥洗設施，另也設有13間祈禱室，讓外籍船員可以在岸上洗熱水澡，也同時滿足其宗教信仰的需求。而今年完工開放的前鎮多功能船員會館，內有便利商店、餐廳、淋浴間等設施，開幕至今已吸引2.5萬人次使用，並獲國際的肯定；另新竹漁港則打造伊斯蘭庭園，提供淋浴間、廁所和祈禱室，同樣地深受外籍船員的喜愛。農業部說明，漁業為傳統且辛勞的初級產業，不易吸引本國籍青年投入漁業生產勞動，近年來轉以僱用印尼、菲律賓及越南等非我國籍人士擔任我國漁業勞動力的主力，人數超過3萬人。為使返港船員在岸上能有休息處所，在不影響漁港使用的前提之下，該部自103年起與地方政府、區漁會及非政府組織（NGO）等合作著手規劃外籍船員休憩設施，並陸續開放使用。農業部表示，為配合「前鎮漁港專案計畫」，在全國最大遠洋漁業基地前鎮漁港興設四層樓的多功能船員會館，內部設有便利商店、餐廳、祈禱室、遊戲室、淋浴間及洗衣機，並可以免費使用Wi-Fi及電腦設備等，113年4月起正式對外開放，深獲外籍船員喜愛，更獲得美國勞工部、歐盟人權專家、印尼漁工公會等國內外人士或團體的肯定。船員會館2樓由台灣基督教長老教會進駐管理，除了提供外籍船員諮商與輔導服務，也不定期舉辦船員關懷禮拜活動，讓來訪船員會館的外籍船員能夠徹底舒展身心。此外，農業部也和新竹市政府、新竹區漁會合作，在新竹漁港打造全國第一座中東風情的伊斯蘭庭園，新竹漁港內設有娛樂漁船碼頭及運動公園，也鄰近國際風箏賽場和風力活動公園，是假日出遊的好去處，今年8月正式開放的伊斯蘭庭園，內部設有淋浴間、廁所及伊斯蘭祈禱室，除了提供在新竹漁港工作的外籍船員使用以外，外籍移工也對於整體設施讚譽有加。農業部最後表示，外籍船員遠渡重洋來臺工作，協助延續我國的漁業經營與發展，是我們重要的夥伴，僱主應該善待這些員工，未來漁業署也會持續與地方政府及各地區漁會合作，持續在漁港興建外籍船員休憩處所，妥善照顧外籍船員的生活。