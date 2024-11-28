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▲守護長輩搭坐代步車安全，屏東縣長周春米贈千件反光背心。（圖／屏東縣府）

為提升高齡長者步行或騎乘電動代步車上路的安全性，屏東縣政府特別訂製1,000件人車兩用反光背心，27日由縣長周春米贈予屏東市北興社區的阿公阿嬤，並宣導許多用路知識，希望長者們在增加夜間活動力時，能穿上背心保護自己安全外，也可增加能見度讓後方車輛駕駛辨識，此項貼心政策也讓銀髮寶貝們大讚「揪感心」。縣長周春米表示，近年來許多長輩在夜間行走或騎乘電動代步車時，容易因能見度不足而發生意外，根據統計，今(112)年屏東縣發生行人交通事故中，高齡長者占比最高，為保障長輩夜間用路安全，特別訂製1,000件人車兩用反光背心給使用電動代步車的長者們，未來也將由縣府社會處於各站社區關懷據點發送給有使用電動代步車的長輩，盼能降低高齡者交通事故的風險。周縣長指出，人車兩用反光背心不僅可穿在身上，也可穿在電動代步車的椅背上，不僅大大增加「可辨識度」，長輩也更容易被後方車輛駕駛辨識，進而保護長者安全，會中也特別提醒長輩「不要隨意穿越馬路」、「騎車必須具備駕照」、「經過無號誌路口，務必要停看聽，再通過」等交通安全觀念，希望透由宣導幫助長輩們養成良好的交通安全習慣。北興社區理事長周權裕表示，社區長輩們聽到周縣長要來發背心非常高興，他說，反光背心穿戴於身上或是代步車上不僅能提高顯見度，巡守隊志工們在夜間穿梭巷弄時也能更加安全，現場阿公、阿嬤們收到這份「驚喜禮物」，直呼非常感動。縣府交旅處表示，今日除了贈送反光背心外，也特別邀請路老師至現場宣導道路安全知識，宣講過程中以寓教於樂方式讓長輩認識常見的用路風險，充實阿公、阿嬤最新交通規定及安全用路觀念。交旅處指出，近幾個月來也積極安排「路老師」深入鄰里加強宣導高齡者安全用路觀念，未來各社區團體如有道安宣講需求，均可致電至屏府交通旅遊處或社會處媒合，或關注「屏東go交通-屏東縣政府交通旅遊處」粉絲專頁，同時也呼籲所有用路人一定要遵守交通規則，多關心、禮讓年長者及行人用路權益，共同打造安全的交通環境。