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潮流音樂人 ØZI 再度突破自我界限，為廣受年輕人喜愛的競速手遊《極速快感：集結》量身打造單曲《HEAT》，在音樂中注入賽車速度與引擎轟鳴的靈魂，展現了他對音樂創作的全新領悟與進化。每一段旋律，每一個音符，都是 ØZI 對街頭文化與速度的深刻詮釋。ØZI 以他獨特的音樂語言創作單曲《HEAT》，不僅作為遊戲的核心音樂元素，更成為熱灣車手征戰賽道的靈魂伴侶。單曲 MV 也將在遊戲中首播，將音樂、速度、潮流時尚帶來突破極限的碰撞。ØZI 在創作《HEAT》時，融入了街頭競速的強烈情感與對速度的極致追求。他表示：「我希望這首歌可以讓每位玩家在飆速時都感受到那股無法抑制的腎上腺素。」歌曲中三段橋段的切換，宛如電影劇情一般，從街頭萌新車手透過失敗、淬煉、成長，逆襲成為熱灣車神的旅程，步步進化，挑戰極限。ØZI 將自己的音樂哲學注入其中，讓這首歌不僅是一段旋律，更是一種對挑戰和成長的致敬。對於熟悉 ØZI 的樂迷來說，他的每一次創作都不僅僅是一首歌曲，更像是一次靈感與技術的全新實驗。如果說 2018 年的專輯《ADICA》帶給人的是 ØZI 對 R&B 和嘻哈元素的純粹掌控，那麼《HEAT》則進一步展現了他在音樂敘事和編曲上的成熟，尤其是在敘事與音樂融合不同音樂風格的能力上達到了新高度。ØZI 表示：「我希望這首歌能讓玩家感受到挑戰極限時的每一刻心跳。」《HEAT》的三段式曲風，不僅契合了遊戲中從新手車手到熱灣傳奇的旅程，甚至能夠以音樂的方式模擬玩家在賽道上的心情起伏。從初段的低調且強烈的節奏，象徵新手階段的默默耕耘，到中段如氮氣加速般的爆發，再到最終段落的史詩級巔峰情感，ØZI 用音樂講述了一段「速度與激情」的故事。MV 的拍攝更是 ØZI 的一大突破。相較於他過去的作品如《PARADISE ISLAND》更強調畫面敘事，《HEAT》的 MV 則試圖打破次元壁，讓實車與遊戲場景無縫結合，帶來更具沉浸感的視覺衝擊。在單曲 MV 中，導演李品賢通過維度為概念，將拍攝片廠的實際場景，和遊戲中的熱灣城市跨維度的結合，以虛實切換和獨特視角，使實車狂飆的速度感與遊戲中熱灣的賽道場景完美融合。MV 通過光影和流動的線條，帶來了極具震撼的視覺體驗，重現車手在競速過程中的視角與緊張氛圍。隨著 ØZI 的歌聲推進，觀眾見證了車手從初出茅廬到最終在熱灣賽道中成為傳奇的榮耀時刻。這段音樂與影像的雙重衝擊，不僅完美詮釋了《極速快感：集結》的故事核心，也將遊戲內狂熱、沉浸的視覺世界原汁原味的呈現在玩家與粉絲面前。「從音樂到遊戲，我一直希望可以打破界限，讓兩個世界的人都能感受到彼此的魅力。」ØZI 提到《極速快感》對他的影響遠超出遊戲本身，這次創作《HEAT》更像是一場情感的回歸和升華。作為遊戲的音樂大使，ØZI不僅是速度的傳遞者，更是潮流與文化的引領者。ØZI的音樂不僅僅侷限於耳機中的聲浪，更在 Maserati 的支持下，化作遊戲中的視覺與速度藝術。遊戲 MV 拍攝現場，Maserati 特別提供了價值超過五千萬的超跑，包括運動跑車 MC20、雙門 GT 轎跑 GranTurismo、雙門 GT 敞篷轎跑 GranCabrio ，及性能跑旅 Grecale 等頂級高性能車款，這些超跑在 ØZI 的音樂中宛如舞動的精靈，完美詮釋了速度與美學的結合。ØZI 趁拍攝空檔邊玩遊戲邊說道「我特別喜歡 MC20 的設計，駕駛這款車時，那種穩定卻又充滿力量的感覺，讓我找到了一種與音樂創作相通的共鳴。」在 MV 拍攝中，車輛的每一個甩尾動作、每一次急速衝刺，與ØZI 歌曲中的節奏變化相互呼應，讓遊戲世界的速度感不僅是一場視覺饗宴，更是一場情感的共鳴。隨著 ØZI 單曲《HEAT》為《極速快感：集結》玩酷音樂派對揭開序幕，精品時尚品牌 Balenciaga 也於 MV 中曝光，預告遊戲與潮流的創新合作。Balenciaga 特別設計了多款車輛塗裝、角色服飾與配件，包括以刮痕、灰塵、膠帶為靈感的超跑塗裝，以及品牌經典的潮流元素，讓玩家不僅能在速度上追求極限，更能在外型上引領風潮，為玩家帶來一場沉浸的時尚之旅。《極速快感：集結》上線至今即滿月，官方於 11 月 30 日推出「玩酷街頭派對」，由 ØZI 的單曲《HEAT》及 Balenciaga 的聯名點亮本次活動。遊戲將搶先釋出 MV 首播，並提供 ØZI 親自設計的車身貼紙與頭像框作為活動獎勵。此外，11 月 30 日登入遊戲可獲得限時車輛塗裝「霓虹」，參與社群互動還有機會贏得 ØZI 的簽名海報與電競手機 ROG Phone 9，讓玩家在遊戲內外都能感受速度與潮流的雙重快感。《極速快感：集結》透過創新的內容與跨界品牌合作改寫玩家對競速手遊的既定印象，隨著豐富的活動熱烈展開，遊戲也收服了全球賽車玩家的心。更多活動資訊請見官方公告