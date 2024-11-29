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市售滴雞精品牌五花八門，每款都標榜「優質」，但到底哪一種才是真正品質最優、最好喝的滴雞精首選呢？就讓素人網友實測來揭曉！桂格滴雞精在全台最大免費試吃體驗平台「食驗室」經素人試吃員親自體驗後，證實桂格滴雞精就是他們心中的滴雞精首選！素人試吃員最能代表出大眾的喜好，而桂格滴雞精成功收服了大小試吃員的心！桂格滴雞精的綜合評分獲得「綜合評分推薦」9.2分、「營養好喝」9.1分，「天然無添加」9.5分、「常溫包裝便利飲用」9.4分、「蛋白質含量」9.4分，每個優點項目都是破9分得超高分！而網友們給予這麼高的評價，當然是有道理的，不少網友都表示：「口感濃郁沒有腥味」、「精神變得比較好」、「產品有超過600項的檢驗把關，感覺很安心」，看來桂格滴雞精不只是滴滴歸真、口口醇厚的美味令人稱許，調整體質、補充體力的效果令人滿意，品質更是超安心。杜絕原料來源複雜、製程各異，品質參差不齊的食安風險，而桂格滴雞精不論是原料還是製造過程都是單純令人放心。原料只使用100%的專養黑羽土公雞，不混雜其他肉類、不用淘汰蛋雞，並且在良好飼養環境下養足90天，讓雞隻擁有飽滿營養，才能萃取最佳精華，此外，滴雞精的腥味來源來自於雞隻的脂肪含量，桂格選擇脂肪較少的黑羽土公雞也是降低腥味的關鍵。在製程上，桂格滴雞精講究「全雞不加水滴取」，才能完整保留雞隻的營養精華、獨家的「歸真滴法」以高壓定溫12小時慢滴，蒸氣排除不回流，滴出深層營養，而且是小分子營養更好吸收，讓每一滴滴雞精都是滴滴歸真，口口醇厚，兼顧營養與美味！除了好喝與營養，品質更是桂格長久以來最高的堅持！桂格滴雞精製作過程經過國際品質管制系統把關，從源頭就嚴格控管：堅持只用黑羽土公雞、從蛋開始就把關、原料及成品一共經過高達600多項的檢驗，種種堅持所獲得的高品質，更獲得國際品質評鑑Monde selection金獎肯定！也因此桂格滴雞精能自豪的保證:桂格滴雞精不加防腐劑、不加香料、不加色素、不含脂肪、不含膽固醇、不用生長激素、不殘留動物用藥，每一滴都只有天然營養，沒有額外的人工添加物。精選原料、獨家製程與嚴格層層把關，讓桂格滴雞精擁有豐富營養，每一包都有5.2g的優質蛋白質，還有BCAA支鏈胺基酸、雙胜肽、膠原蛋白等珍貴的雞隻萃取精華，小分子營養更好吸收，適合作為全家人的營養後盾！許多人以為滴雞精冷凍的最新鮮、只有孕產婦適合喝，其實都大錯特錯！趁著這個機會，把滴雞精的正確知識學起來！滴雞精，常溫包裝的更好！不少長輩以為冷凍滴雞精比較新鮮，事實上，能常溫保存的滴雞精有經過高壓滅菌處理，正常儲存狀況下不怕細菌滋生引起變質，品質更穩定、保存也更方便，最能讓人安心。滴雞精，不是孕產婦的獨享補品！營養豐富好吸收的滴雞精，不只適合孕產婦快速補充營養與體力，只要是3歲以上的孩童，就可以開始飲用滴雞精補充營養囉！不管是長輩增強體力、保護力，成長期孩童營養補充、上班族補充元氣，或是運動後的蛋白質攝取都適合！滴雞精就是照顧全家人日常保健、補充天然、優質多元營養的最佳幫手。滴雞精太營養，天天喝會發胖？許多人擔心喝太多滴雞精會導致肥胖，事實上，滴雞精的製造過程會將脂肪與膽固醇除去，留下優質蛋白質、雙胜肽、BCAA、膠原蛋白等優質營養，以桂格滴雞精為例，每包熱量只有20.8大卡，卻能快速補充豐富的營養，非常方便！想要喝滴雞精補充營養，就選最頂級的桂格滴雞精！100%使用飼養90天黑羽土公雞、獨家歸真滴法高壓慢滴12小時，滴滴歸真，口口醇厚，每滴都是精華中的精華，獲得素人網友的真心高分好評肯定。桂格全心全意將滴雞精做到最好，幫助每個人一起守護全家的營養與健康，喝桂格滴雞精，營養又安心！