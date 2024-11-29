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▲史博館館長洪世佑(右3)、臺酒董事長湯期安(左3)等貴賓於林玉山《延年玉獸》系列新品發表會合影。（圖／史博館提供）

國立歷史博物館與臺灣菸酒公司，攜手推出「OMAR 15年原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）-林玉山大師《延年玉獸》系列」，並於今（29）日舉行新品發表宣布上市，會後被問到原物料價格上漲，是否影響台酒售價，台酒董事長湯期安對此回應「明年營運策略不會以調整價格為主要考量」，米酒等關鍵民生產品，將配合財政部政策不漲價。湯期安表示，若成本面影響不大，基本上不會以調整價格為考量，且明年營運策略將著重市場行銷創新，比如洽談台啤贊助棒球經典賽資格賽等。不過話鋒一轉，湯期安提到，今年小麥價格大漲，台酒會評估高粱酒是否需反映成本，微幅調漲1%或2%；他認為，明年高粱酒銷售還有很大的空間繼續努力，台酒接下來也將推出原甕原酒限定款，做市場區隔，同時酒需要年輕化、強化品牌力度。與國立歷史博物館攜手推出的2024年款「OMAR單一麥芽威士忌15年原桶強度（PX雪莉桶）」，湯期安表示，比照往例系列採限量推出，之前尚未發表已備受期待。此項藝術聯名酒款「延年玉獸」系列精選臺灣藝術家林玉山大師創作，與包裝設計融合，限量僅200組，深具收藏及投資價值，更傳遞祝福美好生活之想望及祝願，臺酒期待藉此也為傳承臺灣藝術文化之美盡一份心力。