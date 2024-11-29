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日本明治旗下大受歡迎的零食品牌「香菇山」即將在台灣掀起一波爆笑熱潮！11月29日（五）~11月30日（六）兩日，香菇山將於華山1914文創產業園區舉辦一場前所未有的趣味活動，台灣知名藝人關韶文與曾在法國達人秀驚豔全場的日本搞笑藝人Wes－P將共同登台，帶領現場民眾一起參加明治香菇山大收穫祭，進行「吶喊吧香菇山」比賽，讓大家以最洪亮的嗓音競逐超豐富的香菇山巧克力餅乾大禮！此次活動的亮點是「吶喊吧香菇山」挑戰賽，參加者只需用盡全力大喊「呀吼」，比拼誰的聲音最響亮，就能收穫滿滿的香菇餅乾！最大聲的幸運兒將能抱回高達300包的香菇巧克力餅乾，真正把「山」抱回家。此外，香菇山的吉祥物－香菇先生也將現身，與大家合影留念，讓每位參加者都能擁有美好的活動回憶。在這次活動中使用的「呀吼」（ヤッホー）源自英語圈中的歡呼聲「yoo-hoo（ヨーホー）」，這是一種表達興奮與喜悅的方式。據說這種歡呼常用於登山者在攀登山頂時，經歷漫長而艱辛的旅程，達到山頂後情緒高漲，便會發出「yoo-hoo」的歡呼聲。日本人受此啟發，將這聲音模仿成「ヤッホー」，並逐漸成為在山中聆聽回聲時的經典喊話。此次活動運用了這樣的概念，讓參加者感受到登頂後的釋放與快樂，與香菇山希望傳遞「美味玩心」的精神相呼應。這次活動特別邀請了台灣的超人氣主持人關韶文與日本搞笑藝人Wes－P同台互動。關韶文以其風趣幽默的主持風格深受粉絲喜愛，而Wes－P則因在法國達人秀的搞笑表演而廣受國際關注，更在全球超過15個國家演出過，兩位藝人將以其幽默機智帶動全場氣氛，與現場民眾一同參與「吶喊吧香菇山」的熱烈比賽，勢必掀起一波爆笑高潮。除了熱鬧的吶喊比賽，活動現場還設有「香菇吃法提案區」。參加者可以在此發揮創意，提出自己心目中的香菇餅乾吃法，並將想法以貼紙形式貼在提案板上。這將是一個充滿創意和互動性的區域，讓每個人都能參與香菇山大收穫祭，並發掘出更多的餅乾新吃法。為了讓大家真正感受到「山」的氛圍，活動現場將以大量的香菇餅乾作為裝飾，模擬出如同置身於香菇山中的情境，讓人仿佛來到了真正的餅乾之山。這不僅是視覺上的享受，更能讓大家體驗到滿滿的樂趣與收穫。明治香菇山這款零食背後其實蘊含著日本與台灣的深厚淵源。台灣國土的三分之二為山地，日本則有近半的土地為山區，兩國都擁有豐富的山林資源，因此與山之間有著深厚的情感聯繫。香菇山也正是從這樣的自然靈感出發，將這款餅乾塑造成象徵著與自然接觸的橋樑。更值得一提的是，香菇山的開發過程中，台灣的開發人員也參與其中，這讓這款零食在兩國都倍受推崇。活動中特別邀請到台灣壽司郎總經理親臨現場，與大家同樂並帶來一個令人振奮的好消息！壽司郎與明治攜手推出的第一波限量聯名甜點活動日前圓滿落幕。活動期間推出兩款以香菇餅乾為靈感的甜點－「香菇巧克力焦糖聖代」與「香菇巧克力草莓聖代」廣受好評，吸引眾多甜點迷熱情參與。為了感謝大家的熱情支持，壽司郎與明治加碼推出 12 月聖誕限定特別聖代，讓大家在聖誕節期間享受獨一無二的甜蜜滋味！此外，壽司郎還將於11/29-30 限時限量推出「南方黑鮪魚中腹」免費品嚐活動。敬請期待，與壽司郎和香菇山共同迎接這個充滿驚喜的甜蜜冬日吧！•活動時間：11月29日（五）13:00～13:40 揭幕、媒體體驗採訪14:00～17:00 民眾體驗活動11月30日（六）11:00～17:00 民眾體驗活動•活動地點：華山1914文創產業園區 華山劇場•活動內容：關韶文與Wes－P現場互動、「吶喊吧香菇山」比賽、香菇山吃法提案區、香菇山吉祥物合影明治香菇山不僅僅是一款零食，它所象徵的是一種溫馨的共享精神。在日本，香菇山經常舉辦「山」相關的活動，邀請大家一起享受大自然與零食的美妙結合。而這次台灣的活動，正是這種精神的延續。明治將日本的香菇山活動帶到台灣，讓台灣民眾也能感受到這種來自大自然、又好吃又好玩的雙重歡愉，這不僅是一場活動，更是一種文化的交融與共享。歡迎所有香菇山的粉絲們和喜愛挑戰的朋友們踴躍參加，一起用最熱情的吶喊聲，收穫這座甜蜜的香菇山！