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由1111人力銀行所舉辦的「2024幸福企業」，星醫美學集團以「星和愛漂亮美顏館」、「星采星和醫美」在逾3,700家企業評比中脫穎而出，榮獲2024幸福企業生技醫療類金獎，象徵星醫美學集團在員工福利、職涯發展以及工作環境方面的卓越表現。星醫美學勇有創新管理和人性化制度，並提供清晰的職涯發展規劃及完善的在職專業訓練，之後也將繼續積極探索創新的工作方式，致力於成為一個以員工為本、永續發展的幸福企業。據市場調查顯示，員工對於自身健康管理、彈性工時、職涯成長的需求日益增加，隨著台灣產業環境及社會風氣的轉變，許多人不再僅僅關注薪資，也越來越重視工作與生活之間的平衡，期待自身任職企業提供更完整的福利措施，並期望從工作中獲得更深層的自我滿足。員工是企業發展的核心價值之一，星醫美學持續關注員工需求，並創造積極的工作氛圍，提供多項員工福利及多元的學習機會，幫助員工在職場中擁有幸福感與自我成長，這次獲獎正是對星醫美學不斷努力創造優質職場環境的肯定。星醫美學人才培育處兼任管理處總監 黃筱雯表示，生活中每個人都背負著不同的角色與責任，星醫美學從員工角度出發，致力提供一個友善、平衡且舒適的工作環境，透過許多福利來拉近企業與員工之間的距離，協助員工在職場環境中找到自我平衡，藉以實現「共存」理念。福利方面，星醫美學提供額外的休假制度、團隊羽球運動以及每年的國外旅遊，且不光只是照顧員工本身，同時也顧及到員工的毛小孩，特別設立「寵物日」開放員工攜帶寵物來上班，舒緩身心壓力，以及提供心理諮商服務，提升員工心理健康，在工作上更有向心力。星醫美學長年深耕大健康與預防醫學領域，為用戶提供多樣化的健康服務，所推出的【超預防醫學·細胞治療暨台灣百大認證名醫線上諮詢平台】彙整細胞治療資訊與健康新知，目前平台已有超過50位醫師專家進駐，使民眾能更快速找到專業的「第二意見」，並了解正確健康資訊與建議。平台擁有四大特點：1.專家線上諮詢：由台灣衛福部認證的百大醫師進駐，提供20分鐘線上視訊諮詢與完整專業的健康服務、2.精選文章：提供健康相關議題內容、3.萬人好評：提供最真實的用戶反饋、4.媒體報導：為民眾把關最新且正確的報導。隨著營運版圖擴大，星醫美學正積極招更多不同領域的優秀人才，包括美容師、生技醫療產品研發人員、國內外開發業務等，歡迎對美容/健康產業有興趣的夥伴加入，一同為健康醫學領域努力。*【超預防醫學 · 細胞治療諮詢平台】係依據衛生福利部發布之特管辦法及細胞治療技術資訊專區之內容進行資訊揭露，平台內容僅供用戶對於細胞治療的正確認識與健康參考，並非提供醫療門診。