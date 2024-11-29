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▲緒方惠美受邀來台參加活動，把握空檔觀光，在夜市射氣球攤位大秀神射手實力。（圖／緒方惠美X）

▲緒方惠美被手機翻譯的中文嚇到發文詢問：「這是正確的嗎？」（圖／緒方惠美X）

知名聲優緒方惠美以《幽遊白書》藏馬、《新世紀福音戰士》碇真嗣、《咒術迴戰》乙骨憂太等角色聞名。最近她受邀來台灣參加活動，也不忘利用空檔觀光，她在社群平台分享了一段自己夜市射氣球的影片，然而有一名粉絲以中文留言「太會射了吧」，竟被手機翻譯為「太會射精了吧」，讓她震驚地截圖詢問大家：「這個翻譯...是正確的嗎？」27日緒方惠美在社群平台「X」（前推特）上傳一段她參加見面會後，到夜市挑戰射氣球的影片。畫面中她展現出驚人的準確度，5支鏢命中6顆氣球，讓在場民眾驚呼連連。網友們也紛紛留言讚嘆，「太神了！」、「這技術也太猛！」其中有一名粉絲以中文留言轉發「緒方姐太會射了吧！」，引起緒方惠美的注意。由於想知道粉絲意思，她用手機翻譯這句話，沒想到翻譯結果卻歪樓為「緒方姐太會射精了吧」，讓她一頭霧水，截圖發文詢問網友：「這個翻譯...是正確的嗎？」貼文一出迅速掀起熱議，吸引超過850萬人次觀看。讓網友笑翻，也釣出許多日文流利的台灣網友留言幫忙解釋：「很會射」說的是指射氣球技巧，與其他含義無關，希望緒方不要誤會。