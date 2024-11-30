美式賣場好市多（Costco）「2024黑色購物節」倒數！今（30）黑五邁入第6天，好市多釋出熱銷除濕機「LG PuriCare UV抑菌雙變頻除濕機現折3300元」引發暴動，會員狂問「哪裡有貨」，而在明（2025）年6月14日前購買一級能效的除濕機申請貨物稅減免，就能再省1200元，是入手的最佳時間。
🟡 好市多黑五購物節資訊
◾檔期時間：11月25日至12月1日
◾營業時間：11/25-11/28 09:00-21:30
11/29-12/01 08:00-21:30
◾優惠公告：好市多官方臉書（每天下午4點公布隔天優惠商品）
好市多官方IG（每天下午4點公布隔天優惠商品）
🟡 好市多黑五兩韓國除濕機特惠 價格、除濕力、亮點一次看
台灣天氣潮濕，全年平均濕度80%，家中一定要有除濕機。而除濕機中，不少人心中「吸水怪獸」夢幻除濕機除了三菱電機外，LG除濕機也有大批鐵粉。
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好市多黑五在倒數第2天釋出的「LG PuriCare 16L UV抑菌雙變頻除濕機」，原價1萬5699元，現省3300元，優惠價1萬2399元就能入手。該機型為220瓦變頻馬達，為能效一級機種，水箱容量4公升、日除濕力為16公升，運轉聲音最低34、最高39分貝。有衣櫥、烘鞋配件，具Wi-Fi遠端遙控功能、可設定濕度自動除濕，單手可提取水箱設計、便捷手把與360度萬向滾輪等特色。
而好市多黑五首日推出的韓國WINIX 清淨除濕機（15公升）原價1萬1699，現省3000元，優惠價8699元就能入手。該機型為260瓦功率變頻壓縮機，適用坪數約20坪，濕度設定可調35-70%，運轉聲音最低38~最高48.7分貝，日除濕力為15公升。具備360度萬向轉輪、大提把，接上配件可烘鞋、烘被。關機時面板還會自動闔上，不易堆積灰塵。
而購買一級能效除濕機，還可申請貨物稅減免，一台再省1200元，相當於好市多LG變頻除濕機入手價只要1萬1199元，另款WINIX 清淨除濕機入手價只要7499元，而且沒有限制申請台數。貨物稅減免申請至明年6月14日止。
🟡 如何申請除濕機貨物稅減免？申請進度查詢
◾線上申請：民眾可選擇「憑證身分認證」如自然人憑證或已註冊健保卡等，或是選擇以金融機構帳戶作為「簡化身分認證」，上傳載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，以及存摺封面檔案，經國稅局審核退稅，直接退稅到提供帳戶或支票退稅。
◾填寫紙本申請書：申請者要檢附身分證或護照、居留證影本，以及載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，臨櫃或是郵寄到任一國稅局辦理，經國稅局審核退稅，直接退稅到提供帳戶或支票退稅。
◾申請進度查詢：可上財政部稅務入口網⭢購買節能電器退還減徵貨物稅專區⭢消費者進度查詢。
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◾檔期時間：11月25日至12月1日
◾營業時間：11/25-11/28 09:00-21:30
11/29-12/01 08:00-21:30
◾優惠公告：好市多官方臉書（每天下午4點公布隔天優惠商品）
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好市多黑五在倒數第2天釋出的「LG PuriCare 16L UV抑菌雙變頻除濕機」，原價1萬5699元，現省3300元，優惠價1萬2399元就能入手。該機型為220瓦變頻馬達，為能效一級機種，水箱容量4公升、日除濕力為16公升，運轉聲音最低34、最高39分貝。有衣櫥、烘鞋配件，具Wi-Fi遠端遙控功能、可設定濕度自動除濕，單手可提取水箱設計、便捷手把與360度萬向滾輪等特色。
而好市多黑五首日推出的韓國WINIX 清淨除濕機（15公升）原價1萬1699，現省3000元，優惠價8699元就能入手。該機型為260瓦功率變頻壓縮機，適用坪數約20坪，濕度設定可調35-70%，運轉聲音最低38~最高48.7分貝，日除濕力為15公升。具備360度萬向轉輪、大提把，接上配件可烘鞋、烘被。關機時面板還會自動闔上，不易堆積灰塵。
而購買一級能效除濕機，還可申請貨物稅減免，一台再省1200元，相當於好市多LG變頻除濕機入手價只要1萬1199元，另款WINIX 清淨除濕機入手價只要7499元，而且沒有限制申請台數。貨物稅減免申請至明年6月14日止。
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◾填寫紙本申請書：申請者要檢附身分證或護照、居留證影本，以及載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，臨櫃或是郵寄到任一國稅局辦理，經國稅局審核退稅，直接退稅到提供帳戶或支票退稅。
◾申請進度查詢：可上財政部稅務入口網⭢購買節能電器退還減徵貨物稅專區⭢消費者進度查詢。