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▲女網友透露過去曾經去菜市場幫忙過，發現自己非常受不了，最終放棄繼承月收入近百萬家業，繼續做5萬元的工作。（圖／取自photoAC）

▲網友公開菜市場上班內容，透露每天工時長達12小時以上，且一個月只能休假4天。（示意圖／NOWnews資料照片）

▲在台中菜市場賣菜的張先生透露，菜市場個人淨利有20萬以上，不過因為工時長加上夏天悶熱，即便祭出高薪員工流動率仍高。（示意圖／取自pixabay）

如果有月入百萬的工作以及月入5萬的工作你會怎麼選？近日有網友貼文分享，表示自己家裡的長輩是做菜市場的，月收入快要接近百萬，不過自己本身其實有一份5萬元的工作，，其在菜市場上班的真實內容也隨之被公開。一名網友在社群平台「Dcard」貼文指出「月入近百萬跟月入5萬該怎麼選？，這個攤子養活了我們家族，也靠這個攤子讓家裡每個人都有房有車沒有貸款。」，加上這個也很靠人脈，我不確定那些人脈我有沒有能力承接，最後跟長輩討論之後，，加上目前生活並沒有經濟壓力，賺的錢很夠花，所以才這樣決定。」該網友也分享自家菜市場攤販的上班內容：「如果接手攤子的話，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「如果是我還是會接下來耶....可以靠自己轉型讓自己不那麼累吧」、而《NOWnews》記者也訪問到在台中市場賣菜將近10年的張先生，他向記者坦言：「自己原本也只是批發高麗菜來賣，後來攤販越做越大自己買貨車載菜配貨，張先生也說：「在菜市場工作賺很多，，像是與朋友交際休閒娛樂都會少掉很多，以現在來說也不是人人都可接受。」看完以上的案例，只能說各行各業都有辛勞的地方，有了高薪沒了生活品質，如果是你會怎麼選擇呢？