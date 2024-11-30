如果有月入百萬的工作以及月入5萬的工作你會怎麼選？近日有網友貼文分享，表示自己家裡的長輩是做菜市場的，月收入快要接近百萬，不過自己本身其實有一份5萬元的工作，但因為在菜市場工作，非常累且休息時間很少，最終還是選擇續留月薪5萬元的工作，結果貼文引起廣大迴響，其在菜市場上班的真實內容也隨之被公開。
台灣低調職業「月入近百萬」！她放棄續留5萬元工作
一名網友在社群平台「Dcard」貼文指出「月入近百萬跟月入5萬該怎麼選？目前我的工作還算穩定，每個月有5萬算是鐵飯碗，收入也會穩定成長，而家裡是做菜市場的，最近長輩準備退休，如果我不去接的話只能關掉，這個攤子養活了我們家族，也靠這個攤子讓家裡每個人都有房有車沒有貸款。」
「要關掉很捨不得，但菜市場確實也不是人在做的，非常非常累，我有去幫忙過，真的有點受不了，加上這個也很靠人脈，我不確定那些人脈我有沒有能力承接，最後跟長輩討論之後，還是決定在原本5萬月薪的工作就好，因為除了經營攤子很累之外，還要定期參加一些商會，這一點體力活我更清楚自己做不到，加上目前生活並沒有經濟壓力，賺的錢很夠花，所以才這樣決定。」
菜市場上班內容公開！月入近百萬的代價是什麼？
該網友也分享自家菜市場攤販的上班內容：「如果接手攤子的話，一個月只有4天休假，半夜11點要出去叫貨，隔天下午1點才收攤，加上體力活、悶熱、血腥，每天必須工作超過12小時，而且都是體力活，過去有找過很多員工，但即便收入高，也是沒什麼人有意願。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「如果是我還是會接下來耶....可以靠自己轉型讓自己不那麼累吧」、「很多人真的把菜市場想太簡單了...那真的累到不是人做的」、「一堆人只看到月入百萬就很興奮，沒看到背後到底多少人多少時間成本多少投入」、「那些說要接的人自己去做看看，犧牲生活品質沒時間交際不說，夏天熱到你根本會受不了」。
菜市場菜販攤位真的高薪！月入20萬起跳「生活品質真的差」
而《NOWnews》記者也訪問到在台中市場賣菜將近10年的張先生，他向記者坦言：「自己原本也只是批發高麗菜來賣，後來攤販越做越大自己買貨車載菜配貨，月收入淨利扣掉請員工的薪水，個人確實達到20萬以上，不過每天的工時也真的超過12個小時。」
「尤其現在夏天越來越熱，能接受在外頭悶熱又滿頭大汗的人也不多，而且休假是真的很少，我們每個禮拜就只有休息一天，過年也沒有連休只有休除夕跟初一，即便已經開到月薪6萬以上流動率仍然很高」張先生也說：「在菜市場工作賺很多，經濟上絕對沒問題，但生活品質真的差，像是與朋友交際休閒娛樂都會少掉很多，以現在來說也不是人人都可接受。」看完以上的案例，只能說各行各業都有辛勞的地方，有了高薪沒了生活品質，如果是你會怎麼選擇呢？
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一名網友在社群平台「Dcard」貼文指出「月入近百萬跟月入5萬該怎麼選？目前我的工作還算穩定，每個月有5萬算是鐵飯碗，收入也會穩定成長，而家裡是做菜市場的，最近長輩準備退休，如果我不去接的話只能關掉，這個攤子養活了我們家族，也靠這個攤子讓家裡每個人都有房有車沒有貸款。」
「要關掉很捨不得，但菜市場確實也不是人在做的，非常非常累，我有去幫忙過，真的有點受不了，加上這個也很靠人脈，我不確定那些人脈我有沒有能力承接，最後跟長輩討論之後，還是決定在原本5萬月薪的工作就好，因為除了經營攤子很累之外，還要定期參加一些商會，這一點體力活我更清楚自己做不到，加上目前生活並沒有經濟壓力，賺的錢很夠花，所以才這樣決定。」
菜市場上班內容公開！月入近百萬的代價是什麼？
該網友也分享自家菜市場攤販的上班內容：「如果接手攤子的話，一個月只有4天休假，半夜11點要出去叫貨，隔天下午1點才收攤，加上體力活、悶熱、血腥，每天必須工作超過12小時，而且都是體力活，過去有找過很多員工，但即便收入高，也是沒什麼人有意願。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「如果是我還是會接下來耶....可以靠自己轉型讓自己不那麼累吧」、「很多人真的把菜市場想太簡單了...那真的累到不是人做的」、「一堆人只看到月入百萬就很興奮，沒看到背後到底多少人多少時間成本多少投入」、「那些說要接的人自己去做看看，犧牲生活品質沒時間交際不說，夏天熱到你根本會受不了」。
菜市場菜販攤位真的高薪！月入20萬起跳「生活品質真的差」
而《NOWnews》記者也訪問到在台中市場賣菜將近10年的張先生，他向記者坦言：「自己原本也只是批發高麗菜來賣，後來攤販越做越大自己買貨車載菜配貨，月收入淨利扣掉請員工的薪水，個人確實達到20萬以上，不過每天的工時也真的超過12個小時。」
「尤其現在夏天越來越熱，能接受在外頭悶熱又滿頭大汗的人也不多，而且休假是真的很少，我們每個禮拜就只有休息一天，過年也沒有連休只有休除夕跟初一，即便已經開到月薪6萬以上流動率仍然很高」張先生也說：「在菜市場工作賺很多，經濟上絕對沒問題，但生活品質真的差，像是與朋友交際休閒娛樂都會少掉很多，以現在來說也不是人人都可接受。」看完以上的案例，只能說各行各業都有辛勞的地方，有了高薪沒了生活品質，如果是你會怎麼選擇呢？