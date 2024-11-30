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▲新北市刑大詐防辦警務正卓國鈞宣導防詐意識。（圖／記者黃文德翻攝）

隨著虛擬貨幣的快速發展與跨國就業的普及化，詐騙集團的手法也日益精密，許多年輕人因缺乏相關知識，容易成為犯罪目標。為了提升大學生對於虛擬貨幣詐騙及境外打工詐騙的防範意識，「安全、透明、最OK！－虛擬貨幣防詐暨境外打工防詐」宣導活動日前登場。活動邀請了2023 幣圈媒體評選30大影響力人物的知名youtuber腦哥（黃文逸），為學生詳細介紹了虛擬貨幣交易的基本概念與常見詐騙手法，提醒學生如何識別並避開不法交易平台與投資騙局。此外，新北市刑大詐欺防制辦公室警務正卓國鈞也到現場講解真實案例，包括如何防範「假冒求職」及「高薪海外工作」陷阱，讓學生了解詐騙背後的運作機制，並希望同學及家人都能強化防詐、識詐。盛華人力資源總經理陳志輝則分享柬埔寨打工的真實詐騙案例，並提醒合法求職與境外工作應注意的合法程序及保障措施，幫助學生避免落入非法仲介的圈套。活動現場也由OKX安排了互動問答環節，完成相關任務還能獲得精美小禮品，現場氣氛熱烈。主辦單位財團法人終身學習基金會表示，此次活動旨在培養大學生對詐騙的敏銳度，建立自我保護意識，這不僅是學習的延伸，更是人身安全的保障。淡江大學稽核長、經濟系教林彥伶則強調，校園是學生成長的重要場域，希望通過這樣的活動，讓學生在面對未來挑戰時更加自信且不易受騙。主辦單位指出，未來計劃持續舉辦類似宣導活動，推廣至更多校園，共同打造安心的學習環境。