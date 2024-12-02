我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞APP全球版上線一年，會員註冊總數已突破450萬！12月4日起至12月29日推出會員專屬活動「麥粉勇者 拯救公主」，號召麥粉一同解任務、集鑰匙、享優惠並抽大獎；凡完成兌換指定任務優惠券、蒐集指定鑰匙拯救公主，即可獲得抽獎資格，有機會抽中包含「冰島雙人來回機票」、「iPhone 16 Pro Max」、「大麥克套餐2份特價1元」等獎品，總價值近千萬。活動期間，週週推出新任務，還有每週限定驚喜任務等你揭曉，會員在解鎖任務時，也能享有美味餐點優惠；快加入麥當勞會員一起玩遊戲、輕鬆集鑰匙、開心抽大獎！會員專屬優惠升級！麥當勞APP全球版推出「麥粉勇者 拯救公主」， 12月4日起至12月29日，週週推出新任務，還有每週限定驚喜任務，麥當勞會員只要完成兌換指定任務優惠券、蒐集指定鑰匙拯救公主，就有機會抽大獎。活動期間，麥當勞會員凡登入APP即可獲得乙把鑰匙，累積滿5把鑰匙，即可享「同樂獎-單筆消費滿50元即可免費兌換中杯美式(冰/熱)或中杯可口可樂系列飲料」。累積滿12把鑰匙，就有機會抽「頭獎-冰島雙人來回機票」、「二獎-iPhone 16 Pro Max」、「五獎-大麥克套餐2份特價1元」等獎品，總獎項超過兩萬個，快加入麥當勞會員，享優惠吃美食，好禮多更多！活動期間：12月4日起至12月29日止。活動機制：麥當勞會員進入APP「麥粉勇者 拯救公主」回饋優惠頁面，參與「勇者麥粉 拯救公主」會員專屬活動，完成兌換指定任務優惠、累積指定數量之鑰匙，即可符合該獎品抽獎資格，有機會獲得「頭獎-冰島雙人來回機票」、「二獎-iPhone 16 Pro Max」、「五獎-大麥克套餐2份特價1元」等獎品，共計超過兩萬個獎項，總價值近千萬，活動詳情請見麥當勞官網。※麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、優惠內容及終止活動之權利，活動詳情請見麥當勞APP。活動期間：12月2日起至12月15日止。優惠內容：全新上架的大麥克、勁辣鷄腿堡、原味/辣味麥脆鷄腿等人氣經典套餐，原需以3,600個M Point兌換，優惠期間點數折半（1,800個M Point）即可兌換。