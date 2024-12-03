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▲蕭閎仁入行120天成交第一個案子，開心在臉書分享喜訊。（圖／蕭閎仁臉書）

▲蕭閎仁11月底才發行新專輯，即使他斜槓當房仲，大家仍有機會聽到他的歌聲。（圖／蕭閎仁臉書）

男星蕭閎仁曾參加過節目《五燈獎》，也入圍過金曲獎最佳新人，不過因為做音樂收入不穩定，導致經濟壓力比較大，因此他決定斜槓當房仲，日前也PO出穿著房仲制服的照片。過了約4個月，他發文透露好消息，終於順利賣出第一間房子，「繼續努力工作中，歡迎找我工作」。眾人看到後紛紛表示「恭喜開張」，還有人開玩笑說，「成交就送一首歌？」蕭閎仁8月曾在臉書發出動態，透露自己決定投身不動產業，也已經考到證照，歡迎想要買賣房子的民眾，都可以找他幫忙，更PO出穿著房仲制服的照片，表示「開始工作了！如果大家有關房子買賣的大小事，都可以來找我！不限雙北區域，能夠替你把房子的事服務好，是我的榮幸，希望大家都能找到心中理想的房子！」蕭閎仁近日在臉書報喜，透露入行120天，11月30日半夜12點終於成交第一個案子，「我要記錄一下！」他高興表示，「謝謝屋主給我專任委託的機會，你們可以開心搬家了！」並感謝店長和學姐的幫忙。從照片中也看到，他穿著西裝和仲介同事站在一起，雖然他戴著口罩，但仍能感覺出來他的興奮情緒。貼文曝光後吸引上萬人點讚，網友紛紛表示，「恭喜恭喜！！祝你業績長紅哦」、「恭喜，我第一間房也是喬到很晚才敲定，祝福有好的開始！」、「賀成交」、「恭喜你的第一個成交案件！這是一個了不起的里程碑，為你感到驕傲」，還有人開玩笑說，「成交就送一首歌？」蕭閎仁則表示，「我已經講到沒聲音了，抱歉。」另外，也有人好奇，「現在轉換跑道後還有機會聽到你唱歌嗎？」對此，蕭閎仁回應「可以啊」，還附上最新專輯的預購連結。事實上，蕭閎仁11月底才發行第七張專輯《謝謝你依然在這裡》，「這張專輯就像是個時間連結，有著我最最一開始、中段、近期的我，有天我找到了這張照片，這是第一次上台的樣子，那時十歲左右代表著這一切，我覺得蠻有意義的」，不過因為老婆要生產了，所以他預計不會有實質活動宣傳。