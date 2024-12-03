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▲Royal Caviar Club由魚子醬專家奧克珊娜·佐根(Oxana Dragun)所創立，使用俄羅斯及伊朗的傳統永續環保養殖技術，純手工製作出一粒粒純天然不含防腐劑、矜貴優質的「海中鑽石 」魚子醬。（圖／Royal Caviar Club提供）

▲Royal Caviar Club也特別客製聯名上蓋，以金屬材質打造近似鐵板的質感的上蓋，是專屬於初魚的包裝。（圖／Royal Caviar Club提供）

▲初魚集團也另設計一套魚子醬套餐，主供包廂包場客人，圖為「和牛｜Bearii魚子醬」。（圖／Royal Caviar Club提供）

▲在日本福岡獲米其林一星光環肯定的「Ajimi 割烹味美」，來台北開設分店，食材中也吃得到來自西伯利亞的魚子醬。（圖／Ajimi 割烹味美提供，攝影：就食論食）

香港頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club（簡稱RCC）自2021年正式將品牌版圖進駐台灣，多年來受許多米其林主廚及高端餐飲青睞，包括EIKA盈科、de Nuit法國餐廳、文公館、台北文華東方酒店雅閣、MUME餐飲集團以及sushitya壽司家等名店都看得到該魚子醬蹤跡。今年2024年末更是與初魚集團合作，旗下27間初魚鮨及初魚鐵板料亭，都可吃到日料與矜貴魚子醬的完美結合，初魚鮨及初魚料亭餐價每位1,880+10%元起，當然更可預訂包廂包場，直接選擇「初魚X Royal Caviar Club主廚客製魚子醬套餐」。Royal Caviar Club由擁有「The Caviar Lady」美譽之稱的魚子醬專家奧克珊娜·佐根(Oxana Dragun)所創立，來自「魚子醬之鄉」俄羅斯的她踏遍世界各地尋找高品質魚子醬，與全球頂尖的鱘魚養殖場合作，使用俄羅斯及伊朗的傳統永續環保養殖技術，純手工製作出一粒粒純天然不含防腐劑、矜貴優質的「海中鑽石 」魚子醬，且少油少鹽更富含豐富維生素及礦物質。目前品牌版圖已拓展至港澳、上海、東京、杜拜、巴黎、南韓、洛杉磯、新加坡及台灣等地。今年冬季Royal Caviar Club與初魚集團的緊密合作，至少擁有27間分店的初魚集團，將為全台使用最大量魚子醬的餐飲品牌，而初魚也將能一次供應最多具品質保證的魚子醬。今年9月RCC還特別邀請初魚集團營運長黃永凱與其他9位來自世界各地的名廚親赴法國波爾多造訪參觀RCC鱘龍魚養殖場，了解鱘龍魚的養育過程、魚子醬採收、品質控管、醃製及包裝等細節。初魚集團在12月初正逢台北101大樓的全新指標店開幕，RCC亦以初魚鐵板料亭「將廚房烹飪藝術呈現於客人面前」的核心理念為設計靈感發想，特別客製聯名上蓋，以金屬材質打造近似鐵板的質感的上蓋，圖騰融入鱘龍魚魚鰭及日式家徽紋樣。此次合作亮點更是特別嚴選頂級Ossetra魚子醬款式，這款魚子醬是取用魚齡高達10歲的俄羅斯鱘魚魚卵純手工製成，其特殊清甜與堅果的獨特細緻風味，非常適合平常少接觸甚至是初次嘗試魚子醬的客人品嘗。另有「Premium Baerii Caviar黑金西伯利亞魚子醬」，是選用魚齡8歲的魚種製成，精緻細膩的口感帶有清新海洋風味和獨有的鮮味，回味綿長。 更有「Imperial Iranian Beluga皇家大白鱘魚子醬」選用魚齡15歲的魚種製成，具有獨特的微奶油風味，並帶有細膩的海洋氣息，成就Beluga貝魯迦鱘傳奇般的魚子醬，堪稱魚子醬天花板。初魚集團執行長此次也率領團隊在「初魚鮨」與「初魚鐵板料亭」量身定做出兩道魚子醬開胃佳餚，顧客也可在現場加點魚子醬料理道數，當然初魚集團也另設計一套魚子醬套餐，呈現各料理闡述這海中鑽石的千滋百味，凡預訂包廂包場的客人，即可選購「初魚X Royal Caviar Club主廚客製魚子醬套餐」。想吃到高檔日本料理，還有在日本福岡獲米其林一星光環肯定的「Ajimi 割烹味美」，以第一家海外分店旗號降臨台北，即日起正式迎客，福岡總店的招牌菜有「楊貴妃盅」、「味美原創魚骨湯麵」與「和牛壽喜燒」等，以及嚴選的高檔食材包含來自西伯利亞的魚子醬以及北海道根室的海膽等，在台北店都同步可以嚐到，「Ajimi 割烹味美」目前規劃每人每套售價5800元＋10％。