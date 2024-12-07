2024年邁入尾聲，這一年演藝圈有不少風風雨雨發生，離婚的名人夫妻檔更不在少數。像是作家H（陳鴻儀）與前迪化街名門媳婦陳珮甄，今年1月才剛結婚，過了36天就宣布離婚；還有離婚官司纏訟多時的黃嘉千、夏克立，也在今年正式獲得法院的離婚判決。《NOWnews今日新聞》就為讀者整理出2024年離婚的10對公眾人物，帶您按照時間線一起來回顧。

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1．作家H、陳珮甄婚禮過後36天　閃電宣佈離婚

作家H去年底向前迪化街名門媳婦、KOL陳珮甄（Selena）求婚成功，今年1月20日在烏來舉辦浪漫婚禮，怎料，他在2月24日凌晨，就於粉專公布離婚，H更自嘲地說他演了一整齣猴戲，「對不起每個愛我的人，對不起，我搞砸了！經過8個月的相處之後，我和珮甄決定結束這段尚未登記的婚姻！」陳珮甄事後也發文表示，自己已經寄還了婚戒與項鍊，瀟灑地說：「過去的事情都已經過去，掰掰；一切都重新來過吧。」

▲作家H（左）與陳珮甄（右）舉辦結婚典禮後36天宣布分手。（圖／叫我H就好臉書）
▲作家H（左）與陳珮甄（右）舉辦結婚典禮後36天就宣布離婚，但兩人其實沒正式登記，所以準確來說算是分手。（圖／作家H臉書）
2．網紅PEETA葛格、Alisa　1年半婚姻破局

健身網紅PEETA葛格和前妻Alisa結婚1年半後，今年2月就透過貼文正式宣布離婚，PEETA葛格稱兩人的婚姻「找不到幸福的平衡點」，所以選擇放彼此自由。但後來他又在前妻Alisa的貼文下留言：「好想拆穿妳」，讓粉絲猜測兩人離婚原因恐不單純。之後PEETA葛格在3月捲入大麻案，接受警方調查。Alisa則在今年11月爆出偷竊健身房學員錢包的醜聞，兩人負面消息滿天飛。

▲PEETA葛格前妻Alisa。（圖／PEETA葛格 IG）
▲PEETA葛格（右）和前妻Alisa在今年2月宣布離婚。（圖／PEETA葛格 IG）
3．楊佩潔交往5個月閃嫁圈外人　僅撐3年就離婚

童星出身的女星楊佩潔，2021年和當時交往5個月的圈外男友Super閃婚，怎料今年5月楊佩潔就發文證實自己離婚的消息，原因是兩人個性不合。楊佩潔離婚後還上節目分享婚姻心酸，她說前夫管的很嚴，經常碎念她跟朋友聚會太晚回家等等，也不准她跟陌生人聊天，就連她在家穿稍微性感的蕾絲睡衣，也被前夫嫌「太不規矩了」，最後才讓她心冷決定離婚。近日楊佩潔則和一名型男寵物美容師走的很近，雙方頻頻互動也不否認曖昧，楊佩潔或許好事將近。

▲楊佩潔（右）宣布結束與丈夫Super（左）近3年的婚姻。（圖／翻攝自楊佩潔臉書）
▲楊佩潔（右）也在今年宣布結束與前夫Super（左）近3年的婚姻。（圖／楊佩潔臉書）
4．蘇打綠馨儀結婚6年婚姻觸礁　傳遭前夫背叛

樂團蘇打綠中唯一的女成員馨儀，2018年與錄音師老公單為明結婚並育有一子一女。今年7月週刊就爆料，因為單為明的背叛讓兩人婚姻破滅；對此，馨儀當時僅透過IG發文回應：「目前我跟單為明，正在學習以家人的身份相處」，簡短幾字證實兩人6年婚姻破局，但是否有小三插足等醜聞，馨儀沒有多做回應。

▲▲蘇打綠成員馨儀。（圖／馨儀IG）
▲蘇打綠成員馨儀鮮少分享與前夫的合照，今年更是低調證實離婚消息。（圖／馨儀IG）
5．啦啦隊女神南珉貞其實結過婚！7月才宣布恢復單身

韓籍啦啦隊女神南珉貞現年才27歲，卻已經有過結婚、離婚經歷，來台發展加入富邦啦啦隊的她，7月才大方承認已經離婚的消息。據悉，南珉貞早就恢復單身，但為了形象著想，公司希望她晚點再公布消息，所以拖到7月才說出口。而南珉貞結婚是在2020年，當時的她才23歲，具體離婚時間則沒透露。恢復單身的南珉貞也說她不排斥再結婚或是生小孩，一切感情發展都順其自然。

▲南珉貞昨（3）日晚間曬出南韓國會內表決以及場外軍方衝突的新聞畫面，直呼：「好害怕！」（圖／南珉貞IG）
▲南珉貞2020年就結婚，但她今年7月公開了自己離婚的消息。（圖／南珉貞IG）
6．黃嘉千控夏克立家暴　離婚官司纏訟2年

黃嘉千和夏克立本來是演藝圈銀色夫妻檔代表，怎料2年前卻爆出婚變，黃嘉千指控夏克立對其家暴，不准她給娘家孝親費還到處造謠她出軌；夏克立否認並說自己酬勞都被黃嘉千扣留，兩人為了離婚一事對簿公堂。終於，今年8月判決結果出爐，黃嘉千正式恢復單身；最近黃嘉千也開始拍戲復出，甩開婚變低潮的她，笑說相信雨過總會天晴，也不排斥再有第二春。

▲黃嘉千（左）日前與夏克立（右）的離婚判決書公開，黃嘉千條列出12項罪狀指控男方，雙方鬧得非常不愉快。（圖／黃嘉千臉書、夏克立臉書）
▲黃嘉千（左）與夏克立（右）的離婚官司纏訟2年，終於在今年8月畫下句點。（圖／黃嘉千、夏克立臉書）
7．范琪斐20年婚姻遭小三插足　跨國戀情斷

資深媒體人、主持人范琪斐今年8月宣布離婚，她與美籍老公Roberto（蘿蔔頭）結婚20年，但卻因小三介入婚姻破局。范琪斐說小三才20多歲，不僅跟老公密切往來，還以冷氣壞掉為由住進她家。她一開始基於信任丈夫的關係以為兩人只是朋友，直到Roberto說自己找到人取代她了，范琪斐才澈底心死，把兩人的婚戒丟在首爾某條河川中，象徵她揮別過去要活出新人生。

▲范琪斐驚爆結束20年婚姻。（圖／取自范琪斐臉書粉絲專頁）
▲范琪斐（右）和美籍老公（左）結婚20年，最後因小三介入而離婚。（圖／范琪斐臉書）
8．韓女星金秀賢嫁富商尪　5年後婚姻破局

南韓女演員金秀賢曾演出好萊塢電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》等，在國際頗具知名度，她結婚5年後，於今年9月公開離婚消息。據悉，金秀賢的前夫是知名企業家車敏根，兩人當時才公開戀情4個月就高調結婚，並生下一女，想不到甜蜜戀愛最終還是面臨破裂。不過兩人離婚原因沒具體說明，只知道是和平協議離婚，未來也將共同撫養小孩長大。

▲韓國女演員金秀賢傳婚變，經紀公司YG證實她5年婚姻畫下句點，已經完成離婚程序。（圖／claudiashkim IG）
▲韓國女演員金秀賢（左）與富商老公和平離婚，兩人婚姻維持了5年時間。（圖／金秀賢IG）
9．藍鈞天、陳羽柔11月爆婚變　未否認協議離婚中

47歲男星藍鈞天2015年和小提琴家陳羽柔結婚，婚後兩人育有一子一女，至今已經一起走過9年婚姻，不料11月時卻傳出兩人已經在辦離婚手續的消息。藍鈞天夫婦對此都未正面回應，經紀公司只表示他們需要一點空間，也未否認婚變。爆料消息稱，夫妻離婚導火線是源於對小孩的教育理念不合，也可能與藍鈞天的不穩定收入有關，但目前陳羽柔未刪除與藍鈞天的家庭合照；藍鈞天的臉書封面則剛好是他宣傳舞台劇《倒數婚姻》的照片，格外諷刺。

▲藍鈞天和老婆陳羽柔爆出將要離婚的消息。（圖／陳羽柔臉書）
▲藍鈞天（右）和老婆陳羽柔（左）爆出正在辦理離婚的消息，雙方都未否認。（圖／陳羽柔臉書）
10．小甜甜布蘭妮擺脫小13歲前夫！12月正式恢單

美國知名女星小甜甜布蘭妮（Britney Spears）與小13歲前夫山姆阿斯加里（Sam Asghari）在今年12月也正式離婚成功！兩人2022年6月舉行婚禮，去年8月就宣佈分手，直到今年5月才正式遞交離婚協議，而離婚生效日在12月2日，正好是布蘭妮的43歲生日，也算是她送給自己的「大禮」。除此之外，由於兩人有簽訂婚前協議，因此布蘭妮離婚也沒損失半點財務，讓她喜笑顏開，直接飛往墨西哥度假慶生。

▲布蘭妮（左）和山姆有簽婚前協議，因此山姆無法分走不蘭妮的財產，只能帶走個人衣物與車子，兩人離異算是分得乾乾淨淨。（圖 ／美聯社／達志影像）
▲布蘭妮（左）和山姆（右）今年12月正式離婚成功，雖然不是好聚好散，但至少兩人不必再繼續糾纏下去。（圖 ／美聯社／達志影像）

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