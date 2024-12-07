2024年邁入尾聲，這一年演藝圈有不少風風雨雨發生，離婚的名人夫妻檔更不在少數。像是作家H（陳鴻儀）與前迪化街名門媳婦陳珮甄，今年1月才剛結婚，過了36天就宣布離婚；還有離婚官司纏訟多時的黃嘉千、夏克立，也在今年正式獲得法院的離婚判決。《NOWnews今日新聞》就為讀者整理出2024年離婚的10對公眾人物，帶您按照時間線一起來回顧。
1．作家H、陳珮甄婚禮過後36天 閃電宣佈離婚
作家H去年底向前迪化街名門媳婦、KOL陳珮甄（Selena）求婚成功，今年1月20日在烏來舉辦浪漫婚禮，怎料，他在2月24日凌晨，就於粉專公布離婚，H更自嘲地說他演了一整齣猴戲，「對不起每個愛我的人，對不起，我搞砸了！經過8個月的相處之後，我和珮甄決定結束這段尚未登記的婚姻！」陳珮甄事後也發文表示，自己已經寄還了婚戒與項鍊，瀟灑地說：「過去的事情都已經過去，掰掰；一切都重新來過吧。」
2．網紅PEETA葛格、Alisa 1年半婚姻破局
健身網紅PEETA葛格和前妻Alisa結婚1年半後，今年2月就透過貼文正式宣布離婚，PEETA葛格稱兩人的婚姻「找不到幸福的平衡點」，所以選擇放彼此自由。但後來他又在前妻Alisa的貼文下留言：「好想拆穿妳」，讓粉絲猜測兩人離婚原因恐不單純。之後PEETA葛格在3月捲入大麻案，接受警方調查。Alisa則在今年11月爆出偷竊健身房學員錢包的醜聞，兩人負面消息滿天飛。
3．楊佩潔交往5個月閃嫁圈外人 僅撐3年就離婚
童星出身的女星楊佩潔，2021年和當時交往5個月的圈外男友Super閃婚，怎料今年5月楊佩潔就發文證實自己離婚的消息，原因是兩人個性不合。楊佩潔離婚後還上節目分享婚姻心酸，她說前夫管的很嚴，經常碎念她跟朋友聚會太晚回家等等，也不准她跟陌生人聊天，就連她在家穿稍微性感的蕾絲睡衣，也被前夫嫌「太不規矩了」，最後才讓她心冷決定離婚。近日楊佩潔則和一名型男寵物美容師走的很近，雙方頻頻互動也不否認曖昧，楊佩潔或許好事將近。
4．蘇打綠馨儀結婚6年婚姻觸礁 傳遭前夫背叛
樂團蘇打綠中唯一的女成員馨儀，2018年與錄音師老公單為明結婚並育有一子一女。今年7月週刊就爆料，因為單為明的背叛讓兩人婚姻破滅；對此，馨儀當時僅透過IG發文回應：「目前我跟單為明，正在學習以家人的身份相處」，簡短幾字證實兩人6年婚姻破局，但是否有小三插足等醜聞，馨儀沒有多做回應。
5．啦啦隊女神南珉貞其實結過婚！7月才宣布恢復單身
韓籍啦啦隊女神南珉貞現年才27歲，卻已經有過結婚、離婚經歷，來台發展加入富邦啦啦隊的她，7月才大方承認已經離婚的消息。據悉，南珉貞早就恢復單身，但為了形象著想，公司希望她晚點再公布消息，所以拖到7月才說出口。而南珉貞結婚是在2020年，當時的她才23歲，具體離婚時間則沒透露。恢復單身的南珉貞也說她不排斥再結婚或是生小孩，一切感情發展都順其自然。
6．黃嘉千控夏克立家暴 離婚官司纏訟2年
黃嘉千和夏克立本來是演藝圈銀色夫妻檔代表，怎料2年前卻爆出婚變，黃嘉千指控夏克立對其家暴，不准她給娘家孝親費還到處造謠她出軌；夏克立否認並說自己酬勞都被黃嘉千扣留，兩人為了離婚一事對簿公堂。終於，今年8月判決結果出爐，黃嘉千正式恢復單身；最近黃嘉千也開始拍戲復出，甩開婚變低潮的她，笑說相信雨過總會天晴，也不排斥再有第二春。
7．范琪斐20年婚姻遭小三插足 跨國戀情斷
資深媒體人、主持人范琪斐今年8月宣布離婚，她與美籍老公Roberto（蘿蔔頭）結婚20年，但卻因小三介入婚姻破局。范琪斐說小三才20多歲，不僅跟老公密切往來，還以冷氣壞掉為由住進她家。她一開始基於信任丈夫的關係以為兩人只是朋友，直到Roberto說自己找到人取代她了，范琪斐才澈底心死，把兩人的婚戒丟在首爾某條河川中，象徵她揮別過去要活出新人生。
8．韓女星金秀賢嫁富商尪 5年後婚姻破局
南韓女演員金秀賢曾演出好萊塢電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》等，在國際頗具知名度，她結婚5年後，於今年9月公開離婚消息。據悉，金秀賢的前夫是知名企業家車敏根，兩人當時才公開戀情4個月就高調結婚，並生下一女，想不到甜蜜戀愛最終還是面臨破裂。不過兩人離婚原因沒具體說明，只知道是和平協議離婚，未來也將共同撫養小孩長大。
9．藍鈞天、陳羽柔11月爆婚變 未否認協議離婚中
47歲男星藍鈞天2015年和小提琴家陳羽柔結婚，婚後兩人育有一子一女，至今已經一起走過9年婚姻，不料11月時卻傳出兩人已經在辦離婚手續的消息。藍鈞天夫婦對此都未正面回應，經紀公司只表示他們需要一點空間，也未否認婚變。爆料消息稱，夫妻離婚導火線是源於對小孩的教育理念不合，也可能與藍鈞天的不穩定收入有關，但目前陳羽柔未刪除與藍鈞天的家庭合照；藍鈞天的臉書封面則剛好是他宣傳舞台劇《倒數婚姻》的照片，格外諷刺。
10．小甜甜布蘭妮擺脫小13歲前夫！12月正式恢單
美國知名女星小甜甜布蘭妮（Britney Spears）與小13歲前夫山姆阿斯加里（Sam Asghari）在今年12月也正式離婚成功！兩人2022年6月舉行婚禮，去年8月就宣佈分手，直到今年5月才正式遞交離婚協議，而離婚生效日在12月2日，正好是布蘭妮的43歲生日，也算是她送給自己的「大禮」。除此之外，由於兩人有簽訂婚前協議，因此布蘭妮離婚也沒損失半點財務，讓她喜笑顏開，直接飛往墨西哥度假慶生。
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作家H去年底向前迪化街名門媳婦、KOL陳珮甄（Selena）求婚成功，今年1月20日在烏來舉辦浪漫婚禮，怎料，他在2月24日凌晨，就於粉專公布離婚，H更自嘲地說他演了一整齣猴戲，「對不起每個愛我的人，對不起，我搞砸了！經過8個月的相處之後，我和珮甄決定結束這段尚未登記的婚姻！」陳珮甄事後也發文表示，自己已經寄還了婚戒與項鍊，瀟灑地說：「過去的事情都已經過去，掰掰；一切都重新來過吧。」
2．網紅PEETA葛格、Alisa 1年半婚姻破局
健身網紅PEETA葛格和前妻Alisa結婚1年半後，今年2月就透過貼文正式宣布離婚，PEETA葛格稱兩人的婚姻「找不到幸福的平衡點」，所以選擇放彼此自由。但後來他又在前妻Alisa的貼文下留言：「好想拆穿妳」，讓粉絲猜測兩人離婚原因恐不單純。之後PEETA葛格在3月捲入大麻案，接受警方調查。Alisa則在今年11月爆出偷竊健身房學員錢包的醜聞，兩人負面消息滿天飛。
3．楊佩潔交往5個月閃嫁圈外人 僅撐3年就離婚
童星出身的女星楊佩潔，2021年和當時交往5個月的圈外男友Super閃婚，怎料今年5月楊佩潔就發文證實自己離婚的消息，原因是兩人個性不合。楊佩潔離婚後還上節目分享婚姻心酸，她說前夫管的很嚴，經常碎念她跟朋友聚會太晚回家等等，也不准她跟陌生人聊天，就連她在家穿稍微性感的蕾絲睡衣，也被前夫嫌「太不規矩了」，最後才讓她心冷決定離婚。近日楊佩潔則和一名型男寵物美容師走的很近，雙方頻頻互動也不否認曖昧，楊佩潔或許好事將近。
4．蘇打綠馨儀結婚6年婚姻觸礁 傳遭前夫背叛
樂團蘇打綠中唯一的女成員馨儀，2018年與錄音師老公單為明結婚並育有一子一女。今年7月週刊就爆料，因為單為明的背叛讓兩人婚姻破滅；對此，馨儀當時僅透過IG發文回應：「目前我跟單為明，正在學習以家人的身份相處」，簡短幾字證實兩人6年婚姻破局，但是否有小三插足等醜聞，馨儀沒有多做回應。
5．啦啦隊女神南珉貞其實結過婚！7月才宣布恢復單身
韓籍啦啦隊女神南珉貞現年才27歲，卻已經有過結婚、離婚經歷，來台發展加入富邦啦啦隊的她，7月才大方承認已經離婚的消息。據悉，南珉貞早就恢復單身，但為了形象著想，公司希望她晚點再公布消息，所以拖到7月才說出口。而南珉貞結婚是在2020年，當時的她才23歲，具體離婚時間則沒透露。恢復單身的南珉貞也說她不排斥再結婚或是生小孩，一切感情發展都順其自然。
6．黃嘉千控夏克立家暴 離婚官司纏訟2年
黃嘉千和夏克立本來是演藝圈銀色夫妻檔代表，怎料2年前卻爆出婚變，黃嘉千指控夏克立對其家暴，不准她給娘家孝親費還到處造謠她出軌；夏克立否認並說自己酬勞都被黃嘉千扣留，兩人為了離婚一事對簿公堂。終於，今年8月判決結果出爐，黃嘉千正式恢復單身；最近黃嘉千也開始拍戲復出，甩開婚變低潮的她，笑說相信雨過總會天晴，也不排斥再有第二春。
7．范琪斐20年婚姻遭小三插足 跨國戀情斷
資深媒體人、主持人范琪斐今年8月宣布離婚，她與美籍老公Roberto（蘿蔔頭）結婚20年，但卻因小三介入婚姻破局。范琪斐說小三才20多歲，不僅跟老公密切往來，還以冷氣壞掉為由住進她家。她一開始基於信任丈夫的關係以為兩人只是朋友，直到Roberto說自己找到人取代她了，范琪斐才澈底心死，把兩人的婚戒丟在首爾某條河川中，象徵她揮別過去要活出新人生。
8．韓女星金秀賢嫁富商尪 5年後婚姻破局
南韓女演員金秀賢曾演出好萊塢電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》等，在國際頗具知名度，她結婚5年後，於今年9月公開離婚消息。據悉，金秀賢的前夫是知名企業家車敏根，兩人當時才公開戀情4個月就高調結婚，並生下一女，想不到甜蜜戀愛最終還是面臨破裂。不過兩人離婚原因沒具體說明，只知道是和平協議離婚，未來也將共同撫養小孩長大。
9．藍鈞天、陳羽柔11月爆婚變 未否認協議離婚中
47歲男星藍鈞天2015年和小提琴家陳羽柔結婚，婚後兩人育有一子一女，至今已經一起走過9年婚姻，不料11月時卻傳出兩人已經在辦離婚手續的消息。藍鈞天夫婦對此都未正面回應，經紀公司只表示他們需要一點空間，也未否認婚變。爆料消息稱，夫妻離婚導火線是源於對小孩的教育理念不合，也可能與藍鈞天的不穩定收入有關，但目前陳羽柔未刪除與藍鈞天的家庭合照；藍鈞天的臉書封面則剛好是他宣傳舞台劇《倒數婚姻》的照片，格外諷刺。
10．小甜甜布蘭妮擺脫小13歲前夫！12月正式恢單
美國知名女星小甜甜布蘭妮（Britney Spears）與小13歲前夫山姆阿斯加里（Sam Asghari）在今年12月也正式離婚成功！兩人2022年6月舉行婚禮，去年8月就宣佈分手，直到今年5月才正式遞交離婚協議，而離婚生效日在12月2日，正好是布蘭妮的43歲生日，也算是她送給自己的「大禮」。除此之外，由於兩人有簽訂婚前協議，因此布蘭妮離婚也沒損失半點財務，讓她喜笑顏開，直接飛往墨西哥度假慶生。