我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Bellopane貝洛邦-法式經典可頌，主打奶香濃郁、層次分明口感。（圖／品牌提供）

▲Thomas擅長將法式經典風格與現代創意巧妙結合，展現多款結合經典與創新元素的歐式麵包。（圖／品牌提供）

▲藉由現場品評產品與互動，Thomas也給予Bellopane貝洛邦歐式麵包的研發團隊指導建議。（圖／品牌提供）

席捲全台、引領歐式生活風潮的包裝麵包品牌 Bellopane 貝洛邦，精選歐式食材打造出別具風味的歐式麵包，讓消費者在繁忙的生活中，隨時隨地都能品味歐式麵包，為生活增添儀式感。在帶給消費者歐式體驗的同時，Bellopane貝洛邦歐式麵包研發團隊也不斷精進產品研發力，透過邀請到MOF法國最佳工藝師暨法國Lescure萊思克品牌大使Thomas SUBRIN親臨指導，以精湛技藝交流深化品牌的歐式烘焙工藝。今年6月上市，Bellopane貝洛邦從軟Q具咬勁的歐式麵包到多層次口感的法式可頌，巧妙將歐式生活的儀式感融入日常，成為許多注重生活質感的消費者首選。無論是早晨的打氣、下午茶的悠閒時光，還是晚餐的陪伴，Bellopane貝洛邦都希望消費者可以隨時隨地體驗到歐式日常的美好。Bellopane貝洛邦在食材選擇上十分講究，透過層層把關及篩選，特別選用歐式麵包的靈魂食材。例如義大利杜蘭小麥酸麵種，以低溫長時間發酵製程，讓麵包體能散發特有小麥的香氣，又或是為了能詮釋法式經典可頌的風味，特別選用法國AOP認證Lescure萊思克奶油，打造出奶香濃郁、酥鬆層次的口感。在追求精緻食材的同時，品牌也透過與世界各地專業烘焙師的技術交流，持續精進烘焙技巧。此次特別邀請到國際級工藝大師——MOF法國最佳工藝師，同時也是法國Lescure萊思克品牌大使的Thomas SUBRIN，他擅長將法式經典風格與現代創意巧妙結合，為歐式麵包帶來特有的韻味。在交流會上，Thomas透過Lescure萊思克奶油為食材，展現多款結合經典與創新元素的歐式麵包，包括焦糖可可瓦片造型丹麥、櫻花造型歐包、萊姆法式阿曼、莓果短棍、油漬番茄佛卡夏等，以其精湛技藝賦予麵包嶄新生命。從食材的挑選、麵糰的揉製與發酵，再到最後的製程烘烤，每一個製作環節，Thomas都深入解析，完整展現了歐式麵包道地純正的風味。藉由本次寶貴的交流機會，Thomas也給予Bellopane貝洛邦歐式麵包的研發團隊指導建議，Thomas點出一般法國好吃的可頌最注重的兩特點是奶油及酥脆口感，其中奶油更是影響整體風味的關鍵因素。而人氣暢銷款「法式經典可頌」這款產品，採用Lescure萊思克奶油，打造出層次口感，搭配24小時低溫熟成的法國老麵種，金黃烤焙色挺立外觀，入口後奶香與酥鬆層次口感交織，上市以來深受可頌愛好者的喜愛，網友也推薦加熱回烤吃，彷彿一秒置身法國街頭。Bellopane貝洛邦將持續透過與專精於歐式麵包的烘焙大師進行技術交流，期待不斷精進麵包品質，並為消費者帶來精緻、純正、經典的歐式麵包體驗，讓每一天都能透過品味Bellopane貝洛邦，品味美好的歐式日常！