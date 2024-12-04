星巴哈尼攜手加菲貓，強強聯手，推出品牌明星商品-寵物益生菌全新聯名包裝！不只成份絕對用心，還有吸睛外盒要來擄獲飼主們的心！
星巴哈尼腸胃保健是全台第一支由 A.A.驗證 100％ 無添加的寵物益生菌。你知道嗎？人工合成的化學添加物是造成毛孩過敏、拉肚子的原因，『沒有添加』才是真正沒有負擔的毛孩保健品。
星巴哈尼 | 加菲貓聯名商品，高雄寵物展搶先上市！想要家中的狗狗、貓貓像加菲貓一樣擁有好胃口的飼主們，一定不要錯過這次認識星巴哈尼的機會喔！
快來高雄展覽館找星巴哈尼【攤位編號:S170(南館)】，和加菲貓打卡拍照還可以兌換神秘小禮物。
●日期 : 2024年12月13日(五)-12月16日(一) 10:00~18:00
●地點 : 高雄展覽館(高雄市前鎮區成功二路39號)
4個必須來星巴哈尼高雄站的原因！快來找我們【攤位編號:S170(南館)】
❶聯名商品初登場，限量週邊滿額送!
❷超大主題背板，彷彿走入漫畫世界!
❸超級大！優！惠！給你不得不囤貨的好機會
❹現場毛孩保健諮詢，專業團隊等你來相見
星巴哈尼 堅持正確的道路 × 純粹的愛
星巴哈尼團隊在打造品牌與產品的道路上，就像加菲貓獨具個性、做自己、不內耗，堅持採用無添加且不含人工添加劑的安全原料，確保毛孩能夠在成長的過程中，適時補充各個時期所需的營養，並且不會造成身體負擔，這樣的原則與愛護，也像可愛呆萌歐弟一樣，以「忠誠」與「純粹的愛」，守護著品牌的消費者與毛寶貝們。
欲瞭解更多資訊請追蹤：星巴哈尼IG
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