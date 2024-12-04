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▲台灣屈臣氏董事總經理黃艾知。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「屈臣氏西門旗艦店」最大改裝重點就在一樓，以繽紛活潑的色調交織出台灣最美風景。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲2樓粉色霓虹燈區同樣是必逛區域，集結38家國內外彩妝品牌。（圖／官方提供）

▲三樓的「醫美護膚」主題以藍色霓虹燈交織而成，西門旗艦店更配有最齊全的屈臣氏獨家保養品牌。（圖／官方提供）

▲「屈臣氏西門旗艦店」今（4）日改裝新開幕，斥資超過千萬打造全台唯一「正台味屈臣氏」（圖／記者鍾怡婷攝）

▲城堡聖誕飄雪秀，將於即起的每週六、日，下午五點半登場。（圖／官方提供）

▲麋鹿家族、泡泡燈海進駐布萊恩廣場，無論早晚都能拍出滿滿聖誕浪漫氛圍。（圖／官方提供）

搶攻觀光客商機，「屈臣氏西門旗艦店」今（4）日改裝新開幕，斥資超過千萬打造全台唯一「正台味屈臣氏」，台灣屈臣氏董事總經理黃艾知提到，西門町旗艦店國際旅客佔比高達6至7成，因此特地改將來台必買商品、伴手禮陳列於一樓。而旅客在疫後購物趨勢也略微改變，像是萬精油、藥品類因中國旅客減少而下滑，最夯的面膜區目前銷量冠軍為充滿台灣味的珍奶、牛肉麵面膜。根據北市觀傳局公佈截至2024年8月「台北市前5大熱門景點」排行，由「西門町商圈」累積2021萬7071人奪冠，相較第2名的台北101的809萬5984累積人次，有多達2倍的差距，成為台北具代表性的觀光景點之一。黃艾知表示，西門旗艦店國際客約佔6至7成，韓國、香港、東南亞旅客為大宗，考量國際旅客造訪人次漸漸回升，斥資超過千萬進行45天改裝計畫，打造成全台唯一「正台味屈臣氏」，將台灣的經典元素、必買商品等囊括進店，也打破別以往美容美妝擺放一樓的慣例，特別精選旅客訪台必買夯品，從一條根、牙膏，到鳳梨酥、太陽餅等人氣美食皆陳列於一樓。她也提到，疫情後消費趨勢轉變，由於中國旅客減少，因此過去陸客喜愛的萬精油、藥品沒有那麼夯，不過國外旅客非常喜歡搶購「made in taiwan」的面膜、保養品、彩妝。其中面膜品類熱賣冠軍為，屈臣氏旗下自有品牌天天美麗獨家推出的《美食面膜系列》，還原的台灣美食的誘人香氣，在護膚的同時，感受台灣小吃的魅力，珍珠奶茶、牛肉麵更是一度賣到缺貨。「屈臣氏西門旗艦店」最大改裝重點就在一樓，進門映入眼簾的即是整片3D拍照牆，匯集台灣最具特色的知名景點，以繽紛活潑的色調交織出台灣最美風景；二樓「潮流彩妝」多達38個國內外彩妝大牌，包括6個話題日韓獨家品牌，最多最齊全的開架彩妝一次逛，也特別於此區設置紅唇沙發椅，讓顧客都能有個舒服的歇腳處。三樓的「醫美護膚」主題以藍色霓虹燈交織而成，西門旗艦店更配有最齊全的屈臣氏獨家保養品牌；四樓「健康專家」主題囊括生活必備五大品類，包括運動健身、纖體美妍、營養補充品、個人護理、髮類修護等品類，支援顧客全方位的健康與生活所需。歡慶屈臣氏西門旗艦店改裝開幕，12月4日至12月11日至屈臣氏西門旗艦店消費，不限金額即送屈臣氏與故宮聯名「天天美麗-唐人宮樂美人黑珍珠白瓷肌面膜23ml」乙片，每日限量50片，送完為止。此外，12月31日前每週二持悠遊卡於全台屈臣氏消費，單筆結帳滿399元（折扣後），可享30元悠遊付回饋金；每周日持一卡通於全台屈臣氏消費，單筆滿300元以上，享30元iPass MONEY儲值金。屈臣氏今（2024）年啟動改裝電計畫，截至10月已針對5個重點門市進行改裝，包括統領、崇光、南京西、台中東海門市及西門旗艦店，目前全台屈臣氏門市有580店，目標2025年上半年拓展至600店。此外，全台最大美容生技園區佐登妮絲城堡，聖誕節「奇幻白雪樂園」全新造景開跑，即起每周末傍晚定時飄雪，12月20日聖誕燭光晚餐、12月21日聖誕晚會與12月24日平安夜當天也會加碼下雪，讓整個城堡化身糖霜薑餅屋。在布萊恩廣場就能與麋鹿家族、泡泡燈海合影；城堡內也有聖誕老人、聖誕造型佐美喵、別具特色的「聖誕香藝波波草」、超華麗聖誕樹等你一同過節。佐登妮絲也在年末推出《肌光緊緻系列》，運用獨家活化光護『Infinity Skin Technology』益菌平衡賦活科技，及剛榮獲2024 WICO韓國世界發明創意競賽金獎、特別獎的獨家專利LAC-J成分，強化肌膚屏障，預防冬季肌膚粗糙乾燥，在冷冷寒冬幫你打造肌膚青春神盾，12月1日起上市，全台佐登妮絲門市都有新品上市優惠活動，會員還能領取新品試用組。