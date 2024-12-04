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下午嘴饞想吃點心，但又怕太罪惡，就讓你的元氣營養夥伴「美祿元氣營養夾心餅乾」來幫你補充能量！全新上市的「美祿元氣營養夾心餅乾」含維生素B2和鐵，首次開賣就推出「原味可可」及「經典牛奶」兩種口味，外層印有可愛的MILO字樣，餅乾保有獨特的美祿麥芽香氣，搭配甜而不膩的巧克力或牛奶夾心，一口咬下，就可以感受香滑內餡與酥脆餅乾的雙重口感，無論是下午茶時間、戶外活動，甚至是孩子放學後的小點心，搭配一杯美祿可可，絕對是完美的午茶組合。雀巢美祿陪伴台灣人超過80年，系列產品擁有多元口味滿足全家大小的不同需求，除了最經典的原味巧克力麥芽，也看準現代人的健康需求，推出可可粉加量58%、糖份減少26%的減糖配方，享受美味的同時還能減少負擔；此外，針對現代人普遍缺鈣，以及特別需要鈣質的成長期孩童，設計台灣獨有的高鈣及雙倍牛奶配方，每天2杯，就可滿足55 %每日鈣質建議量，讓孩子快速又方便地補充關鍵營養。本次全新登場的「美祿高纖穀麥可可」與「美祿元氣營養夾心餅乾」，也為消費者帶來更多美味選擇。「美祿高纖穀麥可可」即日起於全台各大量販、全聯以及momo、蝦皮通路陸續上架，「美祿元氣營養夾心餅乾」於全聯福利中心搶先開賣。於2024年12月6日起至2025年1月2日，在全聯福利中心購買美祿全系列商品滿349元現折30元，美祿控囤貨就把握現在。