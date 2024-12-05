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▲希望の翼具備兩橫一縱交通優勢，北外環通車後更安南區聯通南科至市中心車程。（圖／業者提供）

▲希望の翼規劃2-3房精英科技宅，坐擁台南兩大園區與市中心STC金三角核心地位，兼顧工作通勤與往來市中心享受生活。（圖／業者提供）

大台南躍升科技重鎮，南科產值續創新高，台積電、美光雙重利多加碼投資台南，擴大台南在世界半導體AI 的領先地位。搶搭科技人才置產熱潮，泰嘉開發再度攜手清景麟集團，於台南佃西重劃區推出的世界之心二期「希望の翼」。「希望の翼」打造獻給科技菁英最科技的智慧建築，不僅是智慧建築的指標，更宣示了泰嘉開發與清景麟集團接軌未來科技趨勢、同步國際潮流的決心，並祭出單價2字頭入主智慧科技宅優惠，與購屋族共享產業紅利。希望の翼位處南科、台南產業園區與台南市中心STC核心區，具備兩橫一縱交通優勢，基地距離台南科學園區大約11公里，經由台17甲線，即可上國道8號進到南科，開車大約15~20分鐘，距離台南產業園區大約4.6公里，行車最快僅約6~8分鐘即可抵達，北外環預計2027年底完工，縮短南科至市中心車程，更加速科技人就近通勤上的需求。希望の翼格局規劃為2-3房，延續第一期世界之心設計概念，承襲高綠覆、低建蔽率，將建蔽率控制在29.83％，創造建築視野及開闊建築棟距；臨路23米建築退縮，打造出近千坪社區微氣候庭園林木遮蔭與庭院水景的設計，實現了136.11％的高綠覆率，並與樂利公園相輝映，融合自然植栽與環境地景，形塑成友善鄰里的社區街廓，成為居民日常散步的綠意長廊。室內公設空間更將綠意和水景相融合，不論健身房、閱覽室、茶屋、廚藝教室等都能感受自然採光，延伸了家庭生活的範圍，更讓住戶每一次回家都能享受如度假飯店般的尊榮感。接軌科技時代，希望の翼導入了智慧機器人和維安系統，社區專屬機器人24H全天候遞送服務，讓出門、回家、收信件包裹或外送取餐，將高科技融入生活；E化維安系統讓社區保全更即時掌握，住戶只要透過手機可隨時與保全保持聯繫，全天候保障住戶和社區的安全。