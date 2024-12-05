多元身份已成為現代人常態，有小孩的雙薪家庭不僅白天要扮演好上班族角色，晚上回到家又化身爸爸、媽媽，身兼多職的夫妻檔在忙碌一天後很難擁有專屬的時間。據《網路溫度計Daily View》最新調查報告，觀察近一年關於「雙薪夫妻最常吵架爭執的事情」，以「家事」、「家庭」、「小孩」等比重最高，其中「洗衣機」更是2024十大居家必備高效家電榜首。台灣惠而浦以「智能雙拍檔」為主軸，看好小宅商機，貼心為夫妻準備「17公斤 Load & Go 蒸氣洗滾筒洗衣機」、「16公斤 快烘瓦斯型滾筒乾衣機」，透過洗乾堆疊組節省空間，搭配6th Sense第六感智能科技、20分鐘速乾即烘即穿等優勢，提高洗衣與乾衣的高效率，成為拯救雙薪家庭的家事超人，讓你工作、家庭兩不誤！
雙薪家庭的時間管理大師！新手爸媽的過敏兒第一道防線
依據衛生福利部2023年資料，35-44歲女性每天在家務中至少花費超過1.5小時，讓本身就不多的下班時間更加稀少，惠而浦與時俱進，擁抱最新AI浪潮，旗艦級「W Collection 17公斤 Load & Go 蒸氣洗滾筒洗衣機」、「W Collection 16公斤 快烘瓦斯型滾筒乾衣機」具備6th Sense第六感智能科技，幫你聰明成為時間管理大師。其中洗衣機「LOAD&GO 洗劑自動投入科技」能依照所需行程和衣量自動計算並加入合適洗劑量，省下計算時間且減少洗劑浪費，避免多餘洗劑殘留；針對有過敏兒的家庭，惠而浦洗乾衣機能夠達到「99.9%除菌除螨，消除過敏原」，消毒殺菌行程經美國Armstrong及台灣Intertek實驗室實測，99.9%有效消除生活常見細菌，降低過敏原，為新手小白爸媽省時又省力。
小宅救星！惠而浦洗、乾衣機神助攻和霉味說掰掰
現代家庭小宅當道，小空間、高坪效成為王道！惠而浦「17公斤 Load & Go蒸氣洗滾筒洗衣機」、「16公斤 快烘瓦斯型滾筒乾衣機」把洗乾衣機堆疊，將空間利用最大化，洗衣機具備37種洗衣行程組合，LED全觸控面板與直覺式操作，使用起來更簡便；對於急著出門的消費者而言，結束洗衣流程後，Fan Fresh 12小時自動冷風清新功能，持續在洗衣機桶槽間歇運轉，將新鮮空氣帶入洗衣機，有效減少衣物皺褶與潮濕異味。秋冬時節陰雨綿綿，惠而浦瓦斯型滾筒乾衣機20分鐘便能烘乾5公斤衣物，即烘即乾超便利，搭配除皺防護，待乾衣行程結束，滾筒自動定時翻滾衣物150分鐘，減少皺痕。
美國市調最受信賴的洗乾衣機品牌惠而浦
W Collection系列滾筒堆疊洗乾衣組
W Collection 16公斤 快烘瓦斯型滾筒乾衣機
惠而浦W Collection 16公斤 快烘瓦斯型滾筒乾衣機為美國原裝進口，具備6th Sense 第六感智能科技，可以自動感應烘乾，高效感知精準烘衣。且能多段溫段調整，冷風、低溫至中溫皆能彈性設置，烘衣更護衣。
20分鐘速乾，即烘即穿
只要20分鐘即可烘乾5公斤衣物*，乾衣時間最快速，即烘即乾，立刻穿衣出門沒煩惱。（每次運轉之天然氣費用約1.5元，電費約0.5元，總花費僅約2元）
*5公斤混合衣物實測，乾衣結果視不同衣物而定
99.9% 除菌除螨 消除過敏原
高溫行程經實驗證實可以99.9%消除生活常見細菌、塵螨等過敏原，讓衣物真正乾淨，穿得更安心。
*根據台灣Intertek實驗室測試，有效消除99.9%生活常見細菌
蒸氣清新除皺
蒸氣行程能快速消除衣物皺痕與異味，即使是乾衣服，沾上菸味、油煙味等，亦可於15分鐘快速清除異味，重現衣物清新。
150分鐘除皺防護
乾衣行程結束後，自動定時翻滾衣物長達150分鐘，即便沒有立即取出衣物也不會有明顯皺痕，貼心設計，收衣不用急。
排風式乾衣，蓬鬆又清新
排風式乾衣空氣對流佳，棉絮不阻塞。可排除異味，使衣物保有蓬鬆清新、太陽曬過的味道。
高規格嚴密防護設計 安全保障
從加熱進氣到出風口皆設有溫度感知裝置及溫控保險絲，多重守護，安心保障。
LED全觸控面板 37種乾衣行程組合
彈性靈活的乾衣行程組合，引導您進入正確的乾衣模式，為您訂製專屬的衣物呵護行程。搭配全新面板設計與直覺式操作，輕鬆選擇欲烘乾的衣物類型行程，滿足所有需求。
W Collection 17公斤Load & Go蒸氣洗滾筒洗衣機
惠而浦W Collection 17公斤Load & Go蒸氣洗滾筒洗衣機同樣為美國原裝進口，具備DD直驅變頻馬達10年保固。獨創的美式冷熱雙管進水技術，能超大容量的溫熱洗淨衣物，有效節省機器加熱時間與電費，為不同衣物及洗程配置最適水溫，全方位解決各種洗衣困擾。
6th Sense 第六感智能科技
搭載6th Sense 第六感智能科技，結合了六組傳感參數，可依據負載，精確快速自動選擇最佳設置，智能省水、省電，更節省洗衣時間。
Load & Go 洗劑自動投入
具備洗劑精算科技，可依所需洗衣行程與衣量，自動計算並投入最合適的洗劑量，省下計算用量的時間，同時減少洗劑浪費，避免多餘洗劑殘留，精準又便利。
三大領先優勢：超大容量、極效省電、更加省時
超大容量：領先業界洗滌量不隨溫度遞減。
極效省電：每次使用電費平均不到1.5元。
更加省時：1.5小時熱水除菌洗。
99.9% 除菌除螨 消除過敏原
消毒殺菌行程經美國Armstrong及台灣Intertek實驗室實測*，99.9%有效消除生活常見細菌，降低過敏原。
*根據美國Armstrong實驗室測試，有效消除99.9%克雷伯氏肺菌、銅綠假單胞菌及金黃色葡萄球菌；根據台灣Intertek實驗室測試，有效消除99.9%生活常見細菌
Steam Clean蒸氣深層洗淨
透過內建加熱器提高水溫產生水蒸氣。水蒸氣分子具有強大穿透力，能幫助洗劑內的酵素深入衣物纖維，瓦解難洗的油漬及汙垢。
Fan Fresh 12小時自動冷風清新
行程結束後，桶槽持續間歇性運轉並帶入新鮮空氣，減少衣物皺褶，降低潮濕並去除異味。
DD直驅變頻馬達 10年保固
直接驅動的馬達不使用傳統皮帶，可減少磨損與降低運轉震動的噪音。變頻設計可精確控制運轉，提升效能，用電量更省，大幅延長馬達使用年限。
6道制震懸吊系統
鋼珠平衡環、微電腦計數器、6點制震懸吊系統，組成三大平衡裝置設計。搭配1160 RPM高轉速直驅變頻馬達，節能省電又靜音，洗衣更有效率。不只洗淨力、脫水力變強，更達安靜新境界。
LED全觸控面板37種洗衣行程組合
彈性靈活的洗衣行程組合，引導您進入正確的洗衣模式，為您訂製專屬的衣物呵護行程。搭配全觸控面板設計與直覺式操作，輕鬆選擇欲清的衣物類型及行程，滿足所有需求。
小資族省錢秘笈 指定產品免費送清淨除濕機、電子微波爐
對精打細算的小資族，聰明省錢很重要。惠而浦瓦斯型乾衣機每次運轉的天然氣費用約1.5元，電費約0.5元，總花費僅約2元， CP值超高。惠而浦洗衣機則有金級省水標章與DD直驅變頻馬達，用水用電更節省。迎接惠而浦在台50週年，祭出「年末感恩回饋季活動」，即日起至2025年2月28日，活動期間購買滾筒洗乾衣機指定商品，並在官網產品註冊頁面加入會員、登錄購買發票與產品資訊，符合活動資格者可獲得指定贈品6L清淨除濕機或20L電子式微波爐。
關於惠而浦
源自美國，領導全球百年家電惠而浦（Whirlpool Corporation）為全球最大的家電品牌之一。創立至今已締造無數創舉，舉凡世界第一台電動式洗衣機、對開冰箱，甚至美國阿波羅11號裡的太空廚房都出自惠而浦。透過百年經驗的累積及創新，時刻走在時代的前端，惠而浦致力於協助您輕鬆改善家務，精心成就更好的居家生活。更多資訊
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依據衛生福利部2023年資料，35-44歲女性每天在家務中至少花費超過1.5小時，讓本身就不多的下班時間更加稀少，惠而浦與時俱進，擁抱最新AI浪潮，旗艦級「W Collection 17公斤 Load & Go 蒸氣洗滾筒洗衣機」、「W Collection 16公斤 快烘瓦斯型滾筒乾衣機」具備6th Sense第六感智能科技，幫你聰明成為時間管理大師。其中洗衣機「LOAD&GO 洗劑自動投入科技」能依照所需行程和衣量自動計算並加入合適洗劑量，省下計算時間且減少洗劑浪費，避免多餘洗劑殘留；針對有過敏兒的家庭，惠而浦洗乾衣機能夠達到「99.9%除菌除螨，消除過敏原」，消毒殺菌行程經美國Armstrong及台灣Intertek實驗室實測，99.9%有效消除生活常見細菌，降低過敏原，為新手小白爸媽省時又省力。
小宅救星！惠而浦洗、乾衣機神助攻和霉味說掰掰
現代家庭小宅當道，小空間、高坪效成為王道！惠而浦「17公斤 Load & Go蒸氣洗滾筒洗衣機」、「16公斤 快烘瓦斯型滾筒乾衣機」把洗乾衣機堆疊，將空間利用最大化，洗衣機具備37種洗衣行程組合，LED全觸控面板與直覺式操作，使用起來更簡便；對於急著出門的消費者而言，結束洗衣流程後，Fan Fresh 12小時自動冷風清新功能，持續在洗衣機桶槽間歇運轉，將新鮮空氣帶入洗衣機，有效減少衣物皺褶與潮濕異味。秋冬時節陰雨綿綿，惠而浦瓦斯型滾筒乾衣機20分鐘便能烘乾5公斤衣物，即烘即乾超便利，搭配除皺防護，待乾衣行程結束，滾筒自動定時翻滾衣物150分鐘，減少皺痕。
美國市調最受信賴的洗乾衣機品牌惠而浦
W Collection系列滾筒堆疊洗乾衣組
W Collection 16公斤 快烘瓦斯型滾筒乾衣機
惠而浦W Collection 16公斤 快烘瓦斯型滾筒乾衣機為美國原裝進口，具備6th Sense 第六感智能科技，可以自動感應烘乾，高效感知精準烘衣。且能多段溫段調整，冷風、低溫至中溫皆能彈性設置，烘衣更護衣。
20分鐘速乾，即烘即穿
只要20分鐘即可烘乾5公斤衣物*，乾衣時間最快速，即烘即乾，立刻穿衣出門沒煩惱。（每次運轉之天然氣費用約1.5元，電費約0.5元，總花費僅約2元）
*5公斤混合衣物實測，乾衣結果視不同衣物而定
99.9% 除菌除螨 消除過敏原
高溫行程經實驗證實可以99.9%消除生活常見細菌、塵螨等過敏原，讓衣物真正乾淨，穿得更安心。
*根據台灣Intertek實驗室測試，有效消除99.9%生活常見細菌
蒸氣清新除皺
蒸氣行程能快速消除衣物皺痕與異味，即使是乾衣服，沾上菸味、油煙味等，亦可於15分鐘快速清除異味，重現衣物清新。
150分鐘除皺防護
乾衣行程結束後，自動定時翻滾衣物長達150分鐘，即便沒有立即取出衣物也不會有明顯皺痕，貼心設計，收衣不用急。
排風式乾衣，蓬鬆又清新
排風式乾衣空氣對流佳，棉絮不阻塞。可排除異味，使衣物保有蓬鬆清新、太陽曬過的味道。
高規格嚴密防護設計 安全保障
從加熱進氣到出風口皆設有溫度感知裝置及溫控保險絲，多重守護，安心保障。
LED全觸控面板 37種乾衣行程組合
彈性靈活的乾衣行程組合，引導您進入正確的乾衣模式，為您訂製專屬的衣物呵護行程。搭配全新面板設計與直覺式操作，輕鬆選擇欲烘乾的衣物類型行程，滿足所有需求。
W Collection 17公斤Load & Go蒸氣洗滾筒洗衣機
惠而浦W Collection 17公斤Load & Go蒸氣洗滾筒洗衣機同樣為美國原裝進口，具備DD直驅變頻馬達10年保固。獨創的美式冷熱雙管進水技術，能超大容量的溫熱洗淨衣物，有效節省機器加熱時間與電費，為不同衣物及洗程配置最適水溫，全方位解決各種洗衣困擾。
6th Sense 第六感智能科技
搭載6th Sense 第六感智能科技，結合了六組傳感參數，可依據負載，精確快速自動選擇最佳設置，智能省水、省電，更節省洗衣時間。
Load & Go 洗劑自動投入
具備洗劑精算科技，可依所需洗衣行程與衣量，自動計算並投入最合適的洗劑量，省下計算用量的時間，同時減少洗劑浪費，避免多餘洗劑殘留，精準又便利。
三大領先優勢：超大容量、極效省電、更加省時
超大容量：領先業界洗滌量不隨溫度遞減。
極效省電：每次使用電費平均不到1.5元。
更加省時：1.5小時熱水除菌洗。
99.9% 除菌除螨 消除過敏原
消毒殺菌行程經美國Armstrong及台灣Intertek實驗室實測*，99.9%有效消除生活常見細菌，降低過敏原。
*根據美國Armstrong實驗室測試，有效消除99.9%克雷伯氏肺菌、銅綠假單胞菌及金黃色葡萄球菌；根據台灣Intertek實驗室測試，有效消除99.9%生活常見細菌
Steam Clean蒸氣深層洗淨
透過內建加熱器提高水溫產生水蒸氣。水蒸氣分子具有強大穿透力，能幫助洗劑內的酵素深入衣物纖維，瓦解難洗的油漬及汙垢。
Fan Fresh 12小時自動冷風清新
行程結束後，桶槽持續間歇性運轉並帶入新鮮空氣，減少衣物皺褶，降低潮濕並去除異味。
DD直驅變頻馬達 10年保固
直接驅動的馬達不使用傳統皮帶，可減少磨損與降低運轉震動的噪音。變頻設計可精確控制運轉，提升效能，用電量更省，大幅延長馬達使用年限。
6道制震懸吊系統
鋼珠平衡環、微電腦計數器、6點制震懸吊系統，組成三大平衡裝置設計。搭配1160 RPM高轉速直驅變頻馬達，節能省電又靜音，洗衣更有效率。不只洗淨力、脫水力變強，更達安靜新境界。
LED全觸控面板37種洗衣行程組合
彈性靈活的洗衣行程組合，引導您進入正確的洗衣模式，為您訂製專屬的衣物呵護行程。搭配全觸控面板設計與直覺式操作，輕鬆選擇欲清的衣物類型及行程，滿足所有需求。
小資族省錢秘笈 指定產品免費送清淨除濕機、電子微波爐
對精打細算的小資族，聰明省錢很重要。惠而浦瓦斯型乾衣機每次運轉的天然氣費用約1.5元，電費約0.5元，總花費僅約2元， CP值超高。惠而浦洗衣機則有金級省水標章與DD直驅變頻馬達，用水用電更節省。迎接惠而浦在台50週年，祭出「年末感恩回饋季活動」，即日起至2025年2月28日，活動期間購買滾筒洗乾衣機指定商品，並在官網產品註冊頁面加入會員、登錄購買發票與產品資訊，符合活動資格者可獲得指定贈品6L清淨除濕機或20L電子式微波爐。
關於惠而浦
源自美國，領導全球百年家電惠而浦（Whirlpool Corporation）為全球最大的家電品牌之一。創立至今已締造無數創舉，舉凡世界第一台電動式洗衣機、對開冰箱，甚至美國阿波羅11號裡的太空廚房都出自惠而浦。透過百年經驗的累積及創新，時刻走在時代的前端，惠而浦致力於協助您輕鬆改善家務，精心成就更好的居家生活。更多資訊