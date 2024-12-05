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三顧茅廬自成立以來，21年始終如一，致力於為消費者提供新鮮食材與優質服務。作為首創「湯+滷味」的先驅連鎖店，三顧茅廬不僅在口味上突破傳統，裝潢設計上也別具一格，為消費者創造出耳目一新的用餐環境。經典招牌「黃金麻辣湯」融合了四川正宗麻辣風味，經過18小時的熬煮，40種的中藥材，呈現出「麻而不辣，辣而不燥」的口感，完美契合台灣人的飲食偏好。三顧茅廬希望每一位來到的顧客，都能感受到如回家般的親切感。為迎接21週年慶，三顧茅廬2024規劃為期一個月的「郵你真好」週年慶活動來回饋長年支持三顧茅廬的顧客，獎項包含奢華郵輪雙人旅，台北凱撒大飯店精緻雙人房、饗食天堂下午茶券、劍湖山雙人票券、北投春天酒店泡湯券、三顧茅廬精選美食鴨血/豆腐免費吃、人氣潮流HYDY保溫瓶品牌等、時尚3C科技產品！精采大獎讓你餐餐吃天天抽！吃越多中獎機會越高。活動時間：2024年12月1日（日）至12月31日（二）參加方式：活動期間內於全台三顧茅廬消費滿NT$１６０元，即可獲得抽獎券。三顧茅廬衷心感謝21年來消費者的支持與愛護，未來將持續提供更優質的服務與美味佳餚，期待與您共創更多美好時光！成為「YOUR GREET MEET」