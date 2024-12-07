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▲「2024好港生活節」現場規劃美式餐車市集、音樂會等，還有限定飲食像是吉古拉竹輪披薩等。（圖／時藝多媒體提供）

▲「2024好港生活節」於今明兩天（12月7日、8日）在國門廣場舉行，現場將有吉古拉披薩等特色美食，並有創作歌手163braces、美式龐克風格的樂團擊沈女孩帶來表演。（圖／時藝多媒體提供）

▲大稻埕碼頭貨櫃市集內的17家店家，因應聖誕月推出16種風格各異的聖誕特餐。（圖／大稻埕碼頭貨櫃市集提供）

今（2024）年適逢陽明海洋文化藝術館（簡稱文化館）成立20週年，陽明海運文化基金會特別擴大舉辦「2024好港生活節」，由時藝多媒體策劃，規劃美式餐車市集、音樂會、限定飲食等精彩活動，並於今明兩天（12月7日、8日）於國門廣場舉行，現場將有吉古拉披薩等特色美食，並有創作歌手163braces、美式龐克風格的樂團擊沈女孩帶來表演。另外，大稻埕碼頭貨櫃市集也於即日起，推出一系列的聖誕限定美食。2024好港生活節市集以「美式餐車」為亮點，有多款如漢堡、咖啡、美式捲餅等美式餐飲，菜色有展現臺美文化交融的吉古拉披薩、KEELUNG 1915海港主題創意車輪餅、沙茶咖哩玉米脆片等，而民眾也能參加集章活動，只要集滿四個章，就能兌換限定美食。此外，除美食與啤酒，美式經典音樂也是本次好港生活節的重頭戲，卡司曝光，包含才華洋溢的創作歌手163braces、體內流著純正美式龐克血液的擊沈女孩、擅長復古搖擺爵士風的台北秘密酒店、帶來加勒比海熱情的Kora雷鬼樂團、融合歐非美的雷鬼音樂風格Higher Rootz、演奏原汁原味美國爵士樂的黑帽爵士四重奏、作品跨越音樂疆界的香草巧克力Vanilla Chocolate、熟稔歐亞美音樂交織而具獨特風味的芭菈園La Paradisia等。民眾可透過每日限量的手作，得到具海洋元素的皮革小物、絹印手帕、造型汽球，將港邊的感動永久收藏。亦可以參加加碼抽獎，在美食兌換處填寫表單，即可參加抽Air Pods的活動。另外，大稻埕商圈著名的碼頭貨櫃市集，市集內的17家店家也因應聖誕月推出16種風格各異的聖誕特餐，包含經典的炸雞套餐、台味的炸物等。像是餐酒館「微醺花園」，推出聖誕限定的茶酒，以聖誕紅為基本色調調出最適合12月份的特調茶酒，加上招牌的炒水餃、生蠔及吉拿棒等。「燒鳥部屋29！」的節慶限定聖誕特餐，以日式烤雞搭配法式紅酒燉西洋梨。