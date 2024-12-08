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▲林英雄發文慶祝愛犬生日，被網友質疑對政局冷漠。（圖／取自林英雄 IG）

「婆媽界BTS」的南韓人氣歌手林英雄，昨（7）日在IG上發文慶祝自己的毛小孩「十月」生日快樂，引起部分網友不滿，有人還私訊林英雄說現在南韓上下都聚焦於違憲宣布戒嚴的總統彈劾案，作為公眾人物的他應該要發聲表態，質疑他對政局冷漠，對此林英雄則回「我是政治人物嗎？為什麼要發聲？」林英雄昨日在個人IG上傳與愛犬「十月」的合照，並寫下「十月生日快樂」，隨後有網友私訊林英雄，表示「這個時候你在幹嘛？全國人民都聚焦於違憲宣布戒嚴的總統彈劾案，不奢望你發聲，但你的冷漠真的讓人無法接受，經歷過戒嚴時期的年齡層不正是你的主要粉絲群嗎」，林英雄則回，自己不是政治人物，為什麼要發聲。該段對話被網友流出來後迅速在韓國網路上引起討論，部分網友認為林英雄也是國民，在這種情況下應該出來發聲，「作為公眾人物應該展現更高的社會責任」，另外也有一部分人認為「他（林英雄）有權利選擇要不要表明政治立場」、「只是慶祝愛犬生日而已，這是他的自由吧！」另外，綜合韓媒報導，有人指出發送私訊的是一位綜藝節目的PD，不過該名PD立即否認並未私訊過林英雄，還說自己根本沒有追蹤林英雄的IG帳號，針對此事，林英雄經紀公司MULGOGI MUSIC至今尚未回應。