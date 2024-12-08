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▲疤痕型態多元，應針對不同種類與嚴重度選擇不同的複合性治療模式。（圖／奇美醫院提供）

一名19歲男生在高中即飽受青春痘困擾，上大學後惡化，發炎的痘痘常疼痛、化膿、結疤，嚴重影響外觀，決定積極治療，先服藥一段時間，再搭配雷射療法，成功使揪心的痘疤消失，更有自信迎接大學生活；醫師說，傳統觀念認為服藥期間勿進行雷射或其他疤痕治療，但如今認為愈早介入愈好，民眾如有類似煩惱，及早多管齊下更好。奇美醫院醫學美容中心副主任鄭百珊表示，針對這名個案，先以口服A酸搭配外用藥膏，經過5個月後，痘痘已大幅改善，於是進行皮秒雷射、二氧化碳汽化式飛梭雷射改善痘疤，效果也相當顯著。對於青春痘的治療，鄭百珊說，臨床上會依發炎情形給予不同的外用藥膏與口服藥，但發炎慢慢控制下來後，已形成的痘疤往往更使患者困擾，因此從發炎控制到疤痕預防的整合性的治療非常重要。鄭百珊指出，傳統觀念認為以口服藥A酸治療痘痘期間，不宜進行雷射或其他疤痕治療，但這觀念已被推翻一段時間，目前普遍認為早期介入、積極治療，更能徹底擺脫痘痘與痘疤。針對不同種類與嚴重度的痘疤，鄭百珊說，醫師會選擇不同的複合性治療，常見武器包含化學換膚、皮秒雷射、二氧化碳汽化式飛梭雷射、微針電波、消疤針等。以治療難度較高的凹痘疤為例，除可使用皮秒雷射加上超級鏡片以改善中層凹疤，也可同時改善色素性痘疤問題，而最棘手的深層凹疤，則可使用功率較高、脈衝輸出時間較短的二氧化碳汽化式飛梭雷射，不只能破壞深層凹疤、汽化纖維化疤痕、促進膠原蛋白的生成，更能大幅降低雷射後副作用發生的機會。此外，微針電波則可藉由許多極細小的微針穿透皮膚表層，將電波能量直接傳到達皮膚真皮層，促進纖維母細胞及膠原蛋白增生，對於改善惱人痘疤也很有幫助。鄭百珊提醒，臉上的痘疤常會影響病人的身心、社交發展，但隨著現代雷射治療技術的進步，這問題已可大幅改善，但若追求完美的治療效果，很難一蹴可幾，需要耐心接受連續多次的治療，才能達到最好的療效。