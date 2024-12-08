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▲國姓鄉長邱美玲、國姓鄉民代表會主席賴權藝等人，上午6時許鳴槍開跑。（圖／主辦單位提供）

▲「國姓鹿跑 鹿遙知馬力」登場 ，來自全台520名跑者跑出健康，也體驗國姓之美。（圖／主辦單位提供）

南投縣國姓鄉公所攜手在地福龜休閒農業區發展協會，今（8日）舉辦第二屆「國姓鹿跑」活動，國姓鄉長邱美玲、國姓鄉民代表會主席賴權藝等人，上午6時許與來自全台愛好路跑的勇腳一起開跑，沿途感受國姓在地美景、美食與客家文化魅力。國姓鄉長邱美玲表示，去年第一次舉辦路跑，回饋熱鬧，紛紛敲碗續辦，順應民意，今年舉辦第二屆「國姓鹿跑」鹿遙知馬力。為了讓跑者體驗鄉內淳樸民風，串聯山明水秀特色景點，特別將會場移師到橋聳雲天綠雕園區，分成三個組別進行；包括6公里的快樂組、12.7公里的挑戰組、23公里的超半馬組，透過路跑讓更多人知道國姓鄉的美，同時也可以推廣國姓鄉的特色產業。國姓鄉民代表會主席賴權藝鳴槍後，陪同鄉長親自參與賽事，他興奮地表示，這次鹿跑邀集了許多在地產業共襄盛舉，有春水堂、客家美食、米食，手沖咖啡、越南麵包、烤雞等美食，就是要讓選手來到客家鄉時，感受到有別於其他賽事的補給充電站，其中還有特別的完賽禮-草莓苗，讓選手帶回家栽種，寓教於樂，樂趣多多。主辦路跑活動的福龜休閒農業區協會林言謙理事長表示，國姓鄉舉辦路跑活動非常有創意，國姓鹿茸、咖啡很有名，加上用鹿的諧音宣傳活動，跑步路線從公路八景的「橋聳雲天綠雕園區」出發，將國姓景點納入，咖啡文化交融的「九二咖啡館」，獨具一格「鐵帽咖啡館」、壯觀莊嚴的「鄭成功石雕像」、「國姓老街形象商圈」以及百年歷史宗教聖地「楞嚴宮」等，沿途欣賞宜人景點及懷舊風情。今年總計有520名選手參與，完賽禮特別與知名品牌合作製作實用的提袋，承裝國姓鄉在地的鹿茸酒、梅子、還有讓選手可以帶回家栽種的草莓苗等，加碼超值回饋選手。感謝在地知名花園酒店更是提供10張雙人住宿券，賽後現場抽出送給選手，歡迎他們再度來到南投旅遊，促進當地運動觀光發展。