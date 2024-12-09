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▲2024「理財金頭腦2.0錢包有保庇」巡迴最終場於宜蘭縣憲明國小舉辦，邀請宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊入校宣導，另結合專業財商課程，助孩童從小建立反詐意識及風險管理觀念。（圖／三商美邦人壽提供）

▲三商美邦人壽同仁擔任課程小隊輔，陪伴憲明國小學童學習金融知識，引導孩子討論遇到風險時的因應方式。（圖／三商美邦人壽提供）

三商美邦人壽連續兩年推動偏鄉金融教育，今年更攜手內政部警政署刑事警察局推出升級版「理財金頭腦2.0錢包有保庇」專題課程，於12月5日來到宜蘭縣三星鄉憲明國小舉辦年度最終場，為2024理財課程畫下圓滿句點。自去年啟動的「理財金頭腦」系列課程，迄今已深入全台18所偏鄉校園，累計超過600名學童受惠，透過模擬詐騙情境及理財教育，幫助孩子從小建立正確金錢觀念與風險管理能力，成為校園金融教育的新典範。「理財金頭腦2.0」巡迴最終場在宜蘭縣憲明國小圓滿結束，近40名學童在宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊警官、專業兒童財商教育團隊與三商美邦人壽同仁的陪伴下，透過桌遊、動畫影片及情境故事教學等互動課程，輕鬆學習基礎理財知識與防詐技巧。三商美邦表示，期望「反詐識詐」的宣導可以加強學童的法律觀念，學習保護自我與家人；透過寓教於樂的方式，將「先存後花」的理財觀念深植孩子心中，使孩子在課堂互動與遊戲過程中理解風險管理的重要性，培養正確的金錢觀。憲明國小校長吳俊德表示，感謝三商美邦人壽首次將「理財金頭腦2.0」課程帶入宜蘭，此次課程不僅讓學童接觸基礎理財觀念，還結合防詐知識與互動學習，強化了自我保護意識。吳校長特別強調，偏鄉地區對於理財與風險管理知識的普及需求迫切，此類課程有效彌補金融教育資源的不足，有趣的課程設計也深受師生喜愛，期盼未來能有更多機會將這類優質教育資源引入校園，為孩子們奠定穩固的理財觀念基石。三商美邦人壽表示，感謝刑事警察局、各學校校長及三商志工同仁的投入，讓『理財金頭腦2.0』成功將金融防詐理念帶入偏鄉校園，深植每位學童的心中，並進一步指出，未來將持續發揮壽險業在風險管理領域的專業優勢，針對不同年齡層規劃更多元的普惠金融教育，實踐聯合國永續發展目標SDGs中的優質教育與減少不平等等目標，未來也將持續挹注資源，為台灣社會建構更美好的遠景。