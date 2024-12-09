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高雄市立小港醫院副院長馮明珠因臉書發文內容，遭高市衛生局發函要求院方將其副院長職務解職，事後因高市議員林智鴻認為雙方可能多人傳話等致誤會存在特別居間調處。林智鴻今(9)日表示，他認為應以民眾福祉為重，遂促成當事人與衛生局透過line的三方對話直接溝通化解誤會。高市衛生局疑不滿市立小港醫院副院長馮明珠臉書留言，以違反醫德為由，發函經營該院的高雄醫學大學，限期7日內將馮解職，經民代陳情，12小時內再發函撤回拔官命令。高市府衛生局表示，依據10月17日事件前後兩函文說明，當日經林智鴻議員轉達意旨，審酌其係基於朋友間互動，酌情撤回故撤回前函，該案早已結案、誤會澄清釋疑無後續發展，另針對衛生局請託掛號或病房情事，是為受理並反映民眾陳情，「市立醫院」合規合情便民協處。林智鴻今證實，接到小港醫院院方陳情並確認有此公文，時間在10月中，經初步了解後，認為市府跟受委託的醫療中心應比成緊密合作關係，有誤會就該化解，遂居間協助溝通。林智鴻隨即在當晚9時50分，透過line的三方對話，讓當事人跟局處官員直接對話，進而化解誤會，避免過程中太多的轉傳衍生誤解，事後衛生局同意撤回函文。林智鴻也認為，其實制度上市府委託民間經營市立醫院，基本上，市府也太不會有直接決定人事與否的權利，只能要求受委託的民間經營醫院院所裁處，這是制度上的問題，我們還是希望府與委託溝通的醫療院所，應該是緊密的夥伴關係。