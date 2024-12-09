我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《窺鏡》以唯美刺激的畫面和反轉不斷的情節聞名，好評不斷。（圖／車庫娛樂）

▲▼朴智炫（上圖左，下圖）在片中有全裸戲碼，直言不管以前或是現在，都會願意試看看這大尺度的拍攝挑戰。（圖／車庫娛樂）

南韓驚悚情慾鉅獻《窺鏡》由導演金大又攜手《魔女》系列作製作團隊精心打造，找來宋承憲、曹汝貞、朴智炫（又譯：朴智賢）精彩共演，一幕曹汝貞被關起來，透過玻璃看到未婚夫跟朴智炫的情慾戲碼，加上反轉再反轉的劇情，令觀眾拍手叫好；對於跟宋承憲全裸拍戲的初體驗，朴智炫則表示：「很感謝父母給予的支持！」《窺鏡》故事敘述成鎮（宋承憲 飾）在尋找失蹤的未婚妻秀妍（曹汝貞 飾）時，與秀妍的後輩美珠（朴智炫 飾）陷入禁忌的愛慾關係，而下落不明的秀妍竟在離他們最近的地方，目睹這不可置信的一切。《窺鏡》以唯美刺激的畫面和反轉不斷的情節，讓觀眾看到欲罷不能，多位韓國媒體也都掛名推薦本作。宋承憲透露當時得知朴智炫要參演《窺鏡》後，就看了她的作品《鬼病院：靈異直播》，宋承憲表示：「我自己一個人看《鬼病院》時，真的覺得很恐怖！而且我最近才聽說，原來朴智炫當年在準備出道時，參加《人間中毒》（2014年的電影，金大佑執導、宋承憲和曹汝貞主演）的試映會後，才下定決心要當演員呢！」宋承憲也對這奇妙的緣分感到不可思議。對此，朴智炫表示：「當時還在讀大學的我，看到了金大又導演、宋承憲、曹汝貞等演員，也讓我有了想成為演員的夢想。《人間中毒》真的很好看，我也看過金大又導演的其他作品，沒想到我後來能參演他所執導的《窺鏡》，真的像在做夢一樣！」今年30歲的朴智炫，出道後以《鬼病院：靈異直播》、《你喜歡布拉姆斯嗎》、《柔美的細胞小將》、《財閥家的小兒子》、《財閥X刑警》等作品令觀眾印象深刻，這次她在《窺鏡》中展現大尺度的裸露戲也引起討論，對此她表示：「這對演員來說是很大的挑戰，說沒有壓力是騙人的，但我的壓力是擔心在拍攝現場時，是否能好好地表現出來，在和導演、演員前輩們溝通後就比較有自信了。《窺鏡》這部作品讓我學到很多，在拍攝現場也備受關愛。」朴智炫還透露，導演金大又所拍攝的鏡頭都很美，而且會具體說明每一場戲的細節，因此她在拍攝現場都無條件信任他，認為自己只要專注在演技上就好，朴智炫還表示：「我認為以各種角度拍攝床戲很重要，因為能展現出角色的不同心境，拍攝過程中我不曾感到疑惑，因為每個角度都有它的意義。」她也希望能藉由《窺鏡》這部作品，讓更多人認識朴智炫這名演員，她表示：「不論什麼時候遇到《窺鏡》這部作品，我都會接演，因為真的很想飾演『美珠』這個角色。」朴智炫也透露父母對於她接演《窺鏡》的反應，「我以前就常參加有裸露戲的作品試鏡，父母在我成年後就很信任我、支持我當演員，雖然他們對於我接演《窺鏡》沒特別說什麼，但也沒有感到難過之類的，他們都很尊重我的選擇」。為了全裸演出，朴智炫也事先做了不少準備，她說：「練了芭蕾和進行肌力訓練，在拍攝《窺鏡》時，想像了什麼樣的體型符合『美珠』的形象，和導演討論之後，採取不節食、多運動的方式塑造身材，努力想展現『美珠』內心空虛的身材。」《窺鏡》12月13日在台上映。