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臺中城市半程馬拉松12月8日於臺中市政府前廣場熱力開跑！今年賽事以「RUN FOR OUR PLANET」為主題，賽道經過文心路及捷運綠線沿線，吸引約兩萬名跑者參與。本屆賽事不僅推廣運動，更肩負公益使命，由臺中市不動產開發公會與參賽選手共同捐出40萬元給惠明盲人基金會，支持視障者的教育與運動發展，實踐運動平權。活動現場特別邀請到人氣流行龐克樂團「怕胖團」助陣，用熱血演出替跑者加油打氣。臺中市不動產開發公會理事長林正雄表示，能為這座充滿活力的城市盡一份心力，是一份榮耀，更是一份使命。近年來，臺中的不動產市場蓬勃發展，各種創新開發項目讓城市面貌煥然一新，而這些進步的背後是產業界與政府及社會各界共同努力的成果。他也特別感謝所有選手的熱情參與以及本次賽事的贊助單位及協力單位的大力支持，因為有各界的熱情參與與資源投入，讓活動能夠持續成長。未來，公會將持續回饋社會，提升城市的幸福感與宜居度。不動產開發公會運動主委陳梓銘表示，規劃了全新的路線，將賽道延伸至文心路，也就是捷運綠線的重要路段。這段路線不僅交通便捷，景觀也非常宜人，是串聯城市特色的重要軸線之一，更是今年賽事的一大亮點。沿途經臺中國家歌劇院、文心森林公園及夏綠地公園等多個地標，讓大家在運動中更加親近生活的城市，感受臺中獨特的建築魅力與自然之美。今年更首次規劃千人聖誕變裝起跑，畫面相當壯觀。此次活動盛大舉行，臺中市政府鄭照新副市長、運動局游志祥代理局長、都發局李正偉局長、建設局陳大田局長、地政局吳存金局長等貴賓蒞臨現場，大會更準備了豐富的摸彩獎品，讓參賽者驚喜不斷，包括東京來回雙人機票、iPhone 16、以及百張全家商品卡等豪華禮物。此外，特別增設了兒童摸彩抽出SWITCH、電子閱讀器等精彩獎品，讓所有獲獎選手感受到滿滿的回饋與驚喜！本次賽事積極實踐綠色理念，致力於提升賽事的永續性。參賽者的紀念衫採用寶特瓶回收紗製成，並全面採用電子手冊和電子成績證明，大幅減少紙張使用。賽事補給站則選用了無淋膜紙杯，推動自主性減碳的措施，減少一次性用品的浪費。這些環保舉措不僅提升了賽事的永續性，也向大眾傳遞了環保的重要性。我們希望大家在享受運動的同時，也能攜手為地球的未來盡一份心力。